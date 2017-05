Hannover. Die Theatersaison neigt sich ihrem Ende zu, es gibt nur noch wenige Vorstellungen bis zu den Ferien. Wie erlebt man diese Zeit als Schauspieler?

Günther Harder: Es ist eigentlich ganz schön, wenn man weiß, dass man eine längere probenfreie Phase hat und dann am Schluss noch mal in etwas Neues „reinbeißen“ darf. Wir haben ja noch drei Wochen Vorproben.

Janko Kahle: Wir hatten nach der letzten Premiere Zeit, um uns etwas zu entspannen. Es ist ein bisschen so wie dieses Gefühl vor den großen Ferien.

Die Proben zu „Indien“ beginnen erst noch, aber ein Pressegespräch, ein Fotoshooting und ein Video-Dreh liegen bereits hinter Ihnen. Haben Sie sich schon hineingedacht und -gefühlt in die Welt der Gastronomie-Inspektoren Bösel und Fellner?

Harder: Bei dem Foto- und Videotermin machten wir eine erstaunliche Erfahrung: Dadurch, dass wir kostümmäßig relativ nah an der Verfilmung aus den 90ern waren, hatten wir sofort das Gefühl, schon drin zu sein in der Materie. Ganz einfach, weil wir diesen Film kennen. Es war fast so, als würden wir schon proben.

Kahle: Seit wir wissen, dass wir es spielen, sitzen wir öfter zusammen und stellen fest, dass die Rollenverteilung absolut stimmt: Günther redet viel, ich schweige eher (beide lachen). Das finde ich im positiven Sinne erschreckend.

Wenn man Sie beide auf dem Foto betrachtet, wie Sie da im Wirtshaus zusammenhocken, dann wirkt das doch sehr lebensecht. Trinken Sie auch im richtigen Leben mal was zusammen?

Harder: Ja, das ist schon vorgekommen, und es wird sicher auch Bestandteil der Probenarbeit sein (Gelächter).

Kahle: Davor haben wir am meisten Angst: Werden unsere Körper danach die gleiche schöne Form haben wie vor der Probenzeit? Weil ja sicher das eine oder andere Schnitzel gegessen und das eine oder andere Bier getrunken werden muss.

Im August müssen Sie das Stück gut zwei Wochen lang praktisch jeden Abend spielen, bei Wind und Wetter. Sind Sie Manns genug, um das durchzustehen?

Kahle: Ich glaube, wir sind fit. Der Kollege geht ja auch schon zur Physio.

Herr Harder, Sie hatten unlängst einen Fahrradunfall und haben sich dabei das Schlüsselbein gebrochen. Wie geht es Ihnen inzwischen?

Harder: Ja, mein Gott, ich habe eine schöne, sehr männliche Narbe, mache Physiotherapie und spüre ab und an ein paar Schmerzen. Die Stücke, die ich vor der Sommerpause noch spiele, muss ich in eingeschränkter Form spielen.

Worum geht es in „Indien“?

Kahle: Es geht um Einsamkeit, um eine Freundschaft zwei sehr unterschiedlicher Männer, die erst mal nicht so viel und dann immer mehr miteinander anfangen können, die sich auch irgendwie brauchen.

Harder: Sie entdecken gemeinsam eine Waffe gegen die Einsamkeit und Bösartigkeit des Lebens: den schwarzen Humor. Das ist typisch Österreichisch, und das macht es spannend für uns, das Ganze jetzt hier nach Norddeutschland zu verfrachten. Humoristisch gesehen ist das zwar eine andere Welt, aber es gibt durchaus Berührungspunkte.

„Indien“ gilt als Komödie oder auch Tragikomödie. Wie sehen Sie das? Und sehen Sie sich selbst als Komödianten?

Harder: Ich finde es reizvoll, diesen Stoff als Komödie zu denken und mich selbst in diesem Zusammenhang als Komödianten zu verstehen.

Kahle: Ich sehe es eher als Tragikomödie. Die Komödie interessiert mich zwar auch, aber auf der anderen Seite muss man ja am meisten lachen, wenn es den anderen nicht so gut geht. So entstehen oft die besten Witze. Und das steckt da natürlich auch drin. Man könnte es auch als Feldzug des kleinen Mannes sehen, was die beiden da vollziehen. Da kann sich jeder drin wiederfinden.

Was reizt Sie persönlich an dieser Arbeit?

Harder: Erst mal freuen wir uns, dass wir endlich mal aufeinander losgelassen werden und so richtig schön zusammen spielen können. Darauf haben wir Bock.

Kahle: Und es sind einfach super Rollen. Zwei sehr schöne Figuren.

Es gibt ja noch einen Dritten im Bunde: Frank Wiegard, der die verschiedenen Wirte spielt …

Harder: … und den Arzt, der am Schluss auch noch auftritt.

Fellner und Bösel tingeln über Land und verbringen daher zwangsläufig viel Zeit miteinander. Wie würden Sie die Beziehung der beiden zueinander beschreiben?

Harder: Am Anfang sind sie einfach nur Kollegen. Sie müssen das zusammen tun, können aber nichts miteinander anfangen. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine wortkarg, verschlossen, einfach gestrickt. Und der andere sehr redselig und altklug (kichert), dabei ziemlich nervig. Na ja, und wie es dann halt so ist, wenn man den Lagerkoller hat, weil man wirklich alles zu zweit machen muss und sich nicht aus dem Weg gehen kann – entweder man geht sich an die Gurgel oder man findet einen Weg, miteinander klarzukommen.

Kahle: Stimmt. Wir könnten da eigentlich auch unterschwellig unsere Werder-HSV-Rivalität ausleben.

„Indien“ entstand ursprünglich als Theaterstück, aber vor allem der Film mit Hader und Dorfer in den Hauptrollen erlangte Kultstatus. Haben Sie eine Lieblingsszene?

Kahle: Es gibt da dieses Gespräch, wo der Bösel auf dem Klo sitzt und der Fellner draußen steht. Sie unterhalten sich darüber, dass der eine nicht kann, wenn der andere zu-guckt oder zuhört. Dieses Gespräch endet in einer Kindheitserinnerung, was sehr rührend ist. Bösel beendet sein Geschäft auf dem Klo und kommt dann raus. Eine großartige Szene.

Harder: Es ist eine richtige Liebeserklärung, wenn der wortkarge Bösel vom Klo kommt und sagt: „Du bist jetzt der erste Mensch, neben dem ich hab scheißen können …

Kahle: … seit meiner Mutter.“ Danach geht’s nur noch bergauf für die beiden (beide lachen).

Interview: Björn Achenbach

Weitere Vorstellungen: 12. bis 27. August, jeweils 21 Uhr (Einlass 20 Uhr)