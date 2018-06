Hannover

In diesem Jahr feiern Niedersachsens Landeshauptstadt und Blantyre 50 Jahre Städtepartner­schaft. Blantyre ist die zweitgrößte und älteste Stadt in Malawi und Hannovers einzige Partnerstadt in Afrika. Die Städte haben dieses Jubiläum zum Anlass genommen, eine Festwoche zu veranstalten. Am Freitagabend wurde es musikalisch. Patience Namadingo, Prinzess Chitsolu und Makatumbe haben im Pavillon ein Konzert gegeben und die afrikanische Musikkultur nach Hannover gebracht.

Impressionen des Auftritts finden Sie in unserer Bildergalerie.

Zur Galerie Impressionen vom Konzert anlässlich der Feierlichkeiten zur 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Blantyre.

Von RND