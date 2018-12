Hannover

Was der Fisch kostet weiß man ja dank der Werbekampagne einer Supermarktkette mittlerweile. Das ist allerdings das kleinste der zahlreichen Rätsel, die Scooter umwehen wie die großzügigen Pyroeffekte, welche die Truppe zu ihrem Konzert in der Swiss Life Hall mitgebracht hat. Größer, zum Beispiel, als die ewig alte Frage „How much is the fish?“ ist diese: Warum gibt es die eigentlich noch?

Erst einmal gibt es jedoch einen Knall, bunter Rauch erhebt sich zur Decke des Saales, eine silberne Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger fährt hinterher. Und als H.P. Baxxter, grande Dame und einziger Überlebender des deutschen Kirmestechno, mit leuchtend blondiertem Schopf und glänzendem Totenkopf-Pailletten-Shirt die Bühne betritt, ist kein Halten mehr. „One ( Happy Hardcore)“ ist der Eröffnungssong und aus 5000 Kehlen schallt es zum ersten, aber nicht zum letzten Mal an diesem Abend: Döp Döp Döp Döp-Döp-Döp-Döp. Über die zahlreichen Bildschirme auf und vor der Bühne wabern dazu abstrakte bunte Formen.

Die Einzigen ihrer Zeit

Die Gruppe um Baxxter (bürgerlich: Hans Peter Geerdes) hätte eigentlich kein Recht mehr zu existieren. Der Kirmestechno, den Scooter seit 25 Jahren aus den Boxen der Clubs und Arenen Europas wummsen lassen, hatte seinen Höhepunkt vor 24 Jahren. Scooter ignoriert das einfach konsequent. Andere Protagonisten der damaligen Mainstreamtechnoszene – Marusha, Blümchen, alles dazwischen – sind zwar irgendwie auch noch aktiv, aber einerseits mit weiterentwickeltem Sound und andererseits weit davon entfernt, wie Scooter auf eine umjubelte „25 Years Wild and Wcked“-Tour durch die großen Hallen Europas zu gehen, die so gut besucht ist, dass noch sieben Zusatztermine gebucht werden müssen.

Die Bilder des Abends

Zur Galerie Mit viel Pyrotechnik, dröhnenden Bässen und Gebrüll tritt Scooter in Hannover auf.

Auf dem Konzert in der Swiss Life Hall bietet Scooter nichts neues: Gute zwei Stunden lang wird das feiernde und döpende Publikum mit Scooters einzigartiger Mischung aus Stimmen im Mickymauspitch, Plastikbeats und -samples beschallt. „How much is the fish?“ wird dargeboten, in einem Medley am Ende auch die Klassiker „ Hyper Hyper“ und „Move your Ass!“ Dazu tanzen abwechselnd – oder zum Finale auch gleichzeitig - zwei Männer und drei Frauen in unterschiedlichen Kostümierungen, Baxxter gestikuliert wild, während seine Stimme im Megaphonsound durch die Halle schallt.

Das ändert sich auch nicht, wenn Baxxter versucht, mit dem Publikum zu kommunizieren: Er ruft ein paar Worte in Nonsensenglisch ins Megaphon / Mikro, bekommt Jubel zurück, dann geht es weiter zum nächsten Lied. Auf Deutsch lässt er verlauten: „ Hannover! Es ist echt lange her, dass wir hier waren. Viel zu lange.“ sowie: „ Hannover! Hier gibt es die besten Currywürste in Deutschland!“

Es geht nur um die Musik, sonst nichts

Warum gibt es die eigentlich noch? Warum gibt es diese shoutende Absurdität, diese standhafte Ausnahme in der Popgeschichte, diesen eleganten Musikdilletantismus namens Scooter noch? Warum bewegt sich, wellt sich, pogt das feiernde Publikum in Innenraum der Swiss Life Hall zu Musik, die selbst als sie neu war billig war? Es mag ein Stück weit Nostalgie sein, die Erinnerung an die Zeit, als Scooter es – irgendwie, zufällig – geschafft hat, einen eigenen Stil zu kreieren der wiederum andere beeinflusste. Es mag aber auch etwas mit der Gradlinigkeit und Ehrlichkeit der Band zu haben. Als Scooter im letzten Jahr bei einem Festival auf der Krim auftreten wollte, warnten die Behörden sie vor der Einreise – durch die politisch gespannte Lage auf der Halbinsel dürften keine Künstler mehr einreisen, die seit 2014 - seit der Annektion durch Russland - dort aufgetreten sind.

Scooter kam trotzdem, trat auf und behauptete, man sei eine unpolitische Band, es ginge nur um die Musik. Und vielleicht stimmt das sogar. Denn Scooter versteckt nichts, weder Musik noch Band wollen über sich hinaus und versuchen das auch gar nicht erst. Es gibt nichts zu entschlüsseln, nichts zu deuten. Es gibt nur: Scooter. Und das leise Döp Döp Döp Döp-Döp-Döp-Döp, dass die Besucher des Konzertes noch auf ihrem Heimwegen singend durch die Stadt tragen.

Von Jan Fischer