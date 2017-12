Weihnachtskonzert von Terry Hoax im Capitol

Hannover. Es gibt kein Lametta bei Terry Hoax im Capitol, keine Knalleffekte, keinen Goldregen. Das einzig aufregende was – abgesehen von der Musik – auf der Bühne passiert sind die drei Gäste auf dem Sofa hinten rechts, die ihre Plätze beim Crowdfunding für das neue Album „Thrill!“ gekauft haben. Ansonsten verzichtet Terry Hoax auf Spezialeffekte und setzt beim mittlerweile traditionellen Weihnachtskonzert im Capitol auf soliden Rock. Und Spaß an der Sache. Dass die Band Spaß hat, wird schon beim ersten Song, „Gonna Sing A Song For You“ klar, bei Sänger Oliver Perau mit bemerkenswertem Elan über die Bühne hüpft. „Wollen wir Spaß haben?“ ruft Perau dann auch den über 1000 Gästen im Capitol schon direkt nach dem ersten Song zu, die bejahen, und in den folgenden zwei Stunden hält die Band den Energielevel konsequent hoch.

Seit gut 29 Jahren gibt es die hannoversche Band Terry Hoax schon, ihr erstes Album veröffentlichte sie 1992. Dazwischen gab es immer wieder Umbesetzungen, Trennungen und Reunions, seit 2008 jedoch ist die Band wieder unterwegs. Mit „Thrill!“ erschien 2017das neunte Album der Band. „Thrill!“ wurde dabei komplett per Crowdfunding finanziert – und erreichte, so Perau, 300 Prozent des Finanzierungsziels. „Ich werde nicht müde unseren Fans dafür zu danken“, lässt Perau in einer Ansage von der Bühne verlauten, „das war eine unglaubliche Bestätigung.“ Einer der Fans, die hinter ihm auf dem Sofa sitzen, erzählt er, hätte fast 4000 Euro in das Album gesteckt – und dafür zwei Privatkonzerte mit der Band und eben den Platz auf der Bühne bekommen.

Im Capitol zeigt sich, dass die Investition der Fans sich gelohnt hat. Songs wie „1970“ und „Ghost“ entpuppen sich als Gitarrenrock, irgendwo zwischen California-Spaßpunk, The Clash in gut gelaunt und einem frühen Billy Idol. Terry Hoax zeigt mit den neuen und alten Songs im Capitol einen sehr unverkrampften und unzeitgemäßen Rock, wie er nur noch in nostalgischen Nischen blüht. Und das gilt nicht nur für die Musik – sondern auch für die Show der Musiker. Denn obwohl woanders vermutlich mehr Lametta ist, ist Terry Hoax weit entfernen davon, keine Show abzuliefern. Das Publikum darf schon ab dem dritten Song klatschen, später Hopsen und Singen, immer wieder interagiert Perau mit ihm. Aber nicht nur Perau hat sichtlich Spaß daran, alle Register des klassischen Rockkonzert-Spiels mit dem Publikum zu ziehen, auch beide Gitarristen stellen sich breitbeinig auf wie es die Tradition verlangt oder lassen ihre Arme windmühlenartig über die Saiten ziehen. Als dann noch Karsten Kniep an der Percussion und das ehemalige Bandmitglied Martin Wichary an einer dritten Gitarre dazu gesellen, wird das Konzert endgültig zu einer Art Familienfeier, die auch gar nicht mehr braucht als das, was sie bietet: grundsolider Gitarrenrock auf einem Fundament aus Spaß.

Von Jan Fischer