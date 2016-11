Theater am Aegi

Als Salon Herbert Royal blicken die sechs HAZ-Autoren Volker Wiedersheim, Imre Grimm, Kristian Teetz, Uwe Janssen, Dirk Schmaler und Bruno Brauer seit fünf Jahren alle zwei Monate im Theater am Küchengarten zurück auf die nachrichtlichen Höhepunkte der vergangenen Wochen. Nun gibt es die Schmankerl in gebündelter Form im Theater am Aegi.