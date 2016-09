Premiere im Theater am Aegi

Im ausverkauften Theater am Aegi feierte der Kabarettist Matthias Brodowy am Sonntag die Premiere seines neuen Programms "Gesellschaft mit beschränkter Haltung". Im dreistündigen Programm kombiniert er Gesellschaftskritik mit Musikeinlagen, spricht über Handysüchtige und selbst ernannte Wutbürger. Und erntet am Ende langen Applaus.