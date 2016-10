Stück über NSU-Prozess wird auf die Bühne gebracht

Mehmet Daimagüler ist Nebenkläger im NSU-Prozess und schreibt fürs Theater. Zuletzt hat er ein Stück über den Prozess verfasst: Am Freitag, 21. Oktober, kommt „Alles wird gut – Traum und Albtraum eines unverbesserlichen Deutschen“ am Schlosstheater Celle (in der Halle 19) zur Uraufführung.