Hannover

Am Sonnabend wurden in Regensburg der deutschen Theaterpreis vergeben. Die Auszeichnung „Der Faust“ ging in einer wichtigen Kategorie nach Hannover: Thorleifur Örn Arnarsson wurde für seine „Edda“-Inszenierung am Schauspiel als bester Regisseur ausgezeichnet. Im Bereich Musiktheater ging der Preis an Regisseur Tobias Kratzer für eine „Götterdämmerung“ am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Beste Schauspielerin wurde Barbara Nüsse vom Hamburger Thalia Theater, der Komponist Aribert Reimann wurde für sein Lebenswerk geehrt.

Für das Schauspiel ist es die erste Auszeichnung beim deutschen Theaterpreis, der seit 2006 unter anderem vom Deutschen Bühnenverein und der Kulturstiftung der Länder vergeben wird. Für die Staatsoper war unter anderem bereits der Regisseur Benedikt von Peter erfolgreich.

Der 1978 in Islang geborene Arnarsson hat nach der „Edda“ im vergangenen Jahr schon eine neue Produktion in Hannover herausgebracht: Im Oktober hatte seine Version von „Macbeth“ Premiere.

Von Stefan Arndt