London

Das Banksy-Kunstwerk „Girl with Balloon“ ist weltberühmt. 1,04 Millionen Pfund (rund 1,18 Millionen Euro) hat ein Bieter am Freitag bei einer Auktion von Sotheby’s in London für das Kunstwerk hingelegt. Per Telefon zu dem Kunsthandel zugeschaltet bekommt er den Zuschlag. Doch als der Hammer des Auktionators fällt, setzt sich das Bild in Bewegung. Durch den zugegebenermaßen recht überdimensionierten Bilderrahmen hindurch kommt das Kunstwerk in kleinen Streifen unten wieder heraus. Es hat sich selbst geschreddert. Die Anwesenden konnten ihren Augen kaum trauen. 1,04 Millionen Pfund – für einen geschredderten Banksy?

Ob der Käufer zahlen muss, darüber werden aktuell noch Gespräche geführt, sagt Alex Branczik, Direktor der Abteilung für zeitgenössische Kunst bei Sotheby’s in London, gegenüber dem „The Art Newspaper“. Branczik selbst sieht das Schreddern als einen „integralen Bestandteil des Kunstwerks“. Man könne sagen, das Werk sei jetzt wertvoller als vorher.

Nicht geklärt ist auch, ob der anonyme Street-Art-Künstler Banksy selbst vor Ort war, um den Mechanismus auszulösen oder ob ein Mitarbeiter von Sotheby’s in die Aktion eingeweiht war. Im Ausstellungskatalog nämlich hieß es, dass das Bild im „Rahmen des Künstlers“ verkauft werde – in dem sich eben ein Schredder versteckte. Ob das demonstrative Schreddern eines Werks vor den Augen von Kunsthändlern eine fundamentale Kritik Banksys am Kunstmarkt war, ist nicht bekannt.

Von fw/RND