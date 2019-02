Eine sensationelle Lady Gaga in einem oscarnominierten Film über Aufstieg und Fall im Showbusiness, die feinfühlig erzählte Geschichte einer angehenden Ballerina, die in einem Jungenkörper gefangen ist, und die Filmbiografien über Rosa Luxemburg und Christiane und Gudrun Ensslin in neuer digitaler Schönheit: die DVD-Tipps von Stefan Stosch.