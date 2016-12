Sie sind wieder da: Das Achtzigerjahre-Duo Al Bano und Romina Power feiern nach zwei Jahrzehnten ihr Comeback. "Wir haben in einem Kalten Krieg gelebt", sagt das geschiedene Schlager-Ehepaar heute. Nach einem Auftritt in der Tui-Arena im November folgt nun schon das nächste Konzert in Hannover im Januar.