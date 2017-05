Alan Parsons rockt auf der Gilde-Parkbühne

Hannover. Es waren nicht nur die Hits wie "Games People Play", "Eye in the Sky" oder "Lucifer", die die üppig besetzte Band des 68-jährigen Soundexperten ablieferte. Es war - wie beim letzten Mal - ein komplettes Album, wie es sich für einen anständigen Konzeptalbumrocker eben auch gehört. Diesmal war es nicht das poetische "Turn of a Friendly Card", sondern das frühere Werk "I Robot" aus dem Jahr 1977.

Alan Parsons war schon wieder in Hannover, und es kamen mehr Fans auf die Gilde-Parkbühne als vor einem Jahr. 2000 Nostalgiker wollten in Erinnerungen schwelgen Zur Bildergalerie

Ein mulmiger Blick in eine Maschinenzukunft, damals en vogue und wie Parsons selbst sagte, etwa parallel erschienen zum Auftakt des Kino-Universums "Star Wars".

Gar nicht so leicht wie das sommerliche Wetter, was der Brite seinen Fans da zumutete. Minutenlanger Applaus zeigte: Es war die richtige Entscheidung. Am Ende musste die stark aufspielende Band nochmal raus, weil die Leute einfach nicht gehen wollte.