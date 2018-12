Bukarest

Die Familie hatte sich Sorgen gemacht, weil die 34-Jährige nicht wie verabredet zu einem Familientreffen am Sonntagabend eingetroffen war. Das Auto der 34-jährigen Blondine wurde in der Donau in der Grenzregion zu Serbien entdeckt. Sie selbst konnte nur noch tot geborgen werden. Zu den Umständen äußerten sich bisher weder die Familie noch die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Die 34-Jährige ist für eine Mischung aus Balkanmusik und Pop bekannt. Insbesondere in Japan wurde sie als Star gefeiert. 1987 flüchtete die Familie aus Rumänien nach Kanada. Nach dem Ende des Kommunismus kehrten sie gemeinsam in die Heimat zurück.

Auf Instagram hatte Anca Pop unlängst einen Schnappschuss vom Ufer der Donau gepostet.

Ihre Fans nutzten die Kommentarfunktion, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.

Von rnd/may