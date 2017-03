Die Fotos und Interviews, Portraits und Essays der Künstlerin Anna Bauer zeigen in ihrer Vielfältigkeit die Folgen, die der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine für die Menschen auf beiden Seiten mit sich bringt. Ihr Buch "Welcome to UkrEuRu" hat die Scope-Galerie jetzt in eine Ausstellung umgewandelt. Mit Erfolg.