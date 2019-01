Hannover

Was für eine Überraschung: In der TV-Show „Watch What Happens Live“ mit Andy Cohen hat Schauspielerin Anne Hathaway verraten, dass eine Fortsetzung der Filme „Plötzlich Prinzessin“ (2001) und „Plötzlich Prinzessin 2“ (2004) in Arbeit ist. In der Reihe geht es um die schüchterne, nicht besonders beliebte 15-jährige Mia, die plötzlich erfährt, dass sie eine Prinzessin ist

So hatte eine Anruferin in der Show danach gefragt – weil sie gehört habe, dass es ein Drehbuch geben soll. „Es gibt ein Drehbuch für den dritten Film“, bestätigt Anne Hathaway, und freut sich über die überraschte Reaktion des Publikums. „Ich will es machen, Julie [Anm. d. Red.: gemeint ist Julie Andrews, die Mias Großmutter Königin Clarisse Renaldi spielte] will es machen, Deborah Martin Chase, unsere Produzentin, will es machen“, sagt sie weiter.

Kommt „Plötzlich Prinzessin 3“? Anne Hathaway macht Fans Hoffnungen

Doch eine Voraussetzung gibt es: „Wir alle wollen es wirklich, aber nicht, solange es nicht perfekt ist. Denn wir lieben den Film genauso sehr wie ihr. Uns ist es sehr wichtig, dass wir euch nichts unfertiges liefern“, sagt Anne Hathaway. Und macht den „Plötzlich Prinzessin“-Fans vage Hoffnungen für die Zukunft: „Aber wir arbeiten daran.“

Von RND/hsc