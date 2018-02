Zur Berlinale hat die Hauptstadt ihren großen Auftritt

Berlin. Sogar aufs Brandenburger Tor ist einer geklettert. Klammheimlich hat der Bär die Quadriga in ein Fünfergespann verwandelt. Jedenfalls ist es so auf den allgegenwärtigen Fotomontagen zu sehen, die die am Donnerstagabend eröffneten 68. Internationalen Filmfestspiele bewerben. Berlin ist nun wieder in der Hand der Cineasten. Und der Stars. Und mittendrin in einer Debatte um Missbrauch, Machtspiele und die Rolle der Frau in der Filmbranche.

Die Stadt

Die Berlinale gilt in der Hauptstadt als echte Bärenmarke. Stars wie Robert Pattinson, Isabelle Huppert oder auch Ehrenpreisträger Willem Dafoe werden in den nächsten Tagen ihre Begeisterung für die deutsche Hauptstadt im Allgemeinen und das Festival im Besonderen kundtun. Das größte deutsche Kulturereignis mit einem Budget von 25 Millionen Euro drückt der Stadt seinen Stempel auf. Den Löwenanteil erwirtschaftet das Festival durch die Kooperation mit Sponsoren und durch Ticketverkäufe. Nur 7,5 Millionen Euro stammen aus der Bundesschatulle. Die Investitionsbank Berlin hat für 2015 mal durchgerechnet, dass die Berlinale knapp 70 Millionen in die Kassen von Hotels und Restaurants gespült hat.

Der Bär ist los: Industriekletterer befestigen einen Berlinale Bären am Kino Zoo Palast. Quelle: dpa

21 000 Fachbesucher haben sich dieses Jahr akkreditiert. Sie treffen ihre persönliche Auswahl aus insgesamt 400 Filmen, oder sie tätigen auf dem angeschlossenen „European Film Market“ im Martin-Gropius-Bau globale Geschäfte mit Rechten und Lizenzen. Die härtesten Berlinale-Fans übernachteten in den Potsdamer Arkaden im Schlafsack, um am Morgen ganz vorn am Ticketschalter aufzuwachen. Am Sonntag in einer Woche dürfte das Festival wieder mehr als eine halbe Million Kinobesuche vermelden.

Die Berlinale hat ein Alleinstellungsmerkmal, bei dem auch das bedeutendste Festival in Cannes nicht mithalten kann: Sie spielt in einer coolen Großstadt, und es kommen Normalsterbliche in den Genuss von Weltpremieren. An der Côte d’Azur werden gerade einmal 8 Prozent der Tickets unterm Volk verlost, alle anderen sitzen beruflich im Kino. „Filmvolksfest“ nennt Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Berlinale stolz. „Die Stadt ist verliebt in dieses Festival“, sagt der aktuelle Jurypräsident Tom Tykwer.

Stars und Sternchen: Auf dem roten Teppich zur Berlinale-Eröffnung zeigt die Filmbranche wie gewohnt Glamour – aber auch die #MeToo-Debatte spielt eine Rolle. Zur Bildergalerie

Zumindest ist sie allgegenwärtig – auch außerhalb der Kinos. Wie ein vielarmiger Krake dehnt sich die elftägige Veranstaltung aus, seit Dieter Kosslick 2001 Chef geworden ist: Die Reihe „Berlinale goes Kiez“ führt bis nach Weißensee ins Kino Toni & Tonino, nach Kleinmachnow in die Neuen Kammerspiele oder in die Tilsiter Lichtspiele in Friedrichshain. Sogar Gefangene der Justizvollzugsanstalt Tegel kommen in den Genuss einer exklusiven Vorführung des Films „Das schweigende Klassenzimmer“ über jugendliche Zivilcourage in der DDR. Kleiner Zusatz im Programmheft: Die Vorführung ist nicht öffentlich.

Das Festival werde damit noch mehr seinem „Anliegen gerecht, Barrieren abzubauen und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen“, sagt Berlinale-Chef Kosslick. Er ist noch bis 2019 Gastgeber auf dem roten Teppich. Um seine Nachfolge wird jetzt schon mit Haken und Ösen gestritten, im Sommer will Grütters endlich Namen präsentieren.

“Barrieren abbauen“: Dieter Kosslick, Direktor der Berlinale. Quelle: dpa-Zentralbild

Bis dahin arbeitet Kosslick weiter mit den Mitteln des Kinos an der Verbesserung der Welt. Eine persönliche Einladung hat er an Landwirtschaftsminister Christian Schmidt ausgesprochen: Der CSU-Politiker möge sich doch bitte den Dokumentarfilm über die gesundheitlichen Schäden anschauen, die das Pflanzenschutzmittel Glyphosat unter der argentinischen Landbevölkerung anrichte.

Die Politik

Politisch war die Berlinale von Beginn an. Gegründet wurde sie 1951 mitten im Kalten Krieg als „Schaufenster der freien Welt“. Die Stadt lag noch in Trümmern. Ein Film-Officer der US-Militärregierung, Oscar Martay, hatte die Eingebung, den West-Berlinern Trost durch Hollywoodstars zu spenden und denen im Osten die Glitzerfassade des Kapitalismus vorzuhalten.

Dem politischen Anspruch ist das Festival treu geblieben. Wo sonst kann es passieren, dass ein Stuhl in der Jury ein ganzes Festival lang frei bleibt? Dort hätte 2011 der im Iran verurteilte Regisseur Jafar Panahi Platz nehmen sollen, er durfte nicht ausreisen. Und wo sonst setzt sich ein Festival hinter den Kulissen dafür ein, dass einer seiner Preisträger Asyl erhält? Die Berlinale tat dies im Fall des bosnischen Rom Nazif Mujic – wenn auch vergeblich. Mujic lebt wieder in Bosnien und hat seinen 2013 erhaltenen Silbernen Schauspieler-Bären für 4000 Euro verkauft, um seine Schulden zu bezahlen.

Auch in diesem Jahr lädt die Berlinale wieder Flüchtlinge ins Kino ein, die dann womöglich Filme über Flüchtlinge sehen – denn diese bilden einen Programmschwerpunkt. Die aus Syrien stammende Köchin Malakeh Jazmati hat beim gestrigen Eröffnungsempfang Gerichte aus ihrer Heimat zubereitet. Bei der Berlinale geht Integration, gern garniert mit Mandeln und Pistazien, durch den Magen.

Der rote Teppich

Der rote Teppich hat seinen reinen Spaßcharakter im Zuge der #MeToo-Debatte verloren, spätestens seit dem Fall Dieter Wedel auch in Deutschland. Bei den Golden ­Globes im Januar lief Hollywoods Elite symbolträchtig in Schwarz auf – ein eher hilfloses Zeichen gegen die sexuellen Übergriffe in den eigenen Reihen. Die Damen drehten sich doch wieder dekorativ vor den Kameras, und die Fotografen waren vorzugsweise an Dekolletés interessiert. In Berlin hat die Schauspielerin Claudia Eisinger nun die Idee aufgebracht, den roten Teppich gegen einen schwarzen auszutauschen. Gestern jedenfalls war der Teppich noch rot.

Dennoch hat das erste Schaulaufen ein etwas anderes Bild abgegeben: Die Schauspielerin und Drehbuchautorin Anna Brüggemann hat die Aktion „Nobody’s Doll“ gestartet, die Gleichberechtigung beim Schaulaufen fordert. Noch immer laste auf den Frauen der Druck, sich der „Definitionsmacht des patriarchalisch geprägten Blicks zu beugen“. Frauen legten Wert darauf, „viel zu dünn, makellos und alterslos“ zu sein, sagt Brüggemann. Es gelte zu demonstrieren, dass Künstlerinnen und keine Puppen über den roten Teppich spazieren. Jede und jeder soll kommen, wie es ihm oder ihr gefällt. Sie selbst kam mit beigen Turnschuhen auf den Teppich.

Mit Turnschuhen auf dem Teppich: Anna Brüggemann und ihr Bruder Dietrich Brüggemann. Quelle: dpa

Grütters nutzte am Donnerstagabend die Chance, um einen Kulturwandel einzufordern: „Wir rollen den roten Teppich auch für Frauen aus, die sich zur Wehr setzen gegen Machtmissbrauch hinter den Kulissen und für Männer, die Manns genug sind, für Gleichberechtigung einzustehen – das heißt auch: für die Anerkennung von Künstlerinnen, ob sie nun Anzug, Jeans oder Abendkleid tragen.“

Die Jury der Berlinale. Quelle: imago stock&people

Wie antiquiert das Frauenbild bei Kinotreffen ist, ließ sich zuletzt vor knapp drei Jahren in Cannes studieren: Das Festival löste einen Eklat aus, als Frauen berichteten, sie seien mit flachen Absätzen nicht ins Kino gekommen. Das Einlasspersonal habe High Heels zur Pflicht erklärt. Cannes-Chef Thierry Frémaux sprach verharmlosend von einem „kleinen Moment des Übereifers“.

Die Aktion „Nobody’s Doll“ ist nicht die einzige Initiative: Aktivistinnen der „ProQuote Film“ engagieren sich für die Interessen von Frauen im Kino. Gleiche Förderung, gleiche Bezahlung, gleiche Vertretung in Gremien lauten die Forderungen. Die Berlinale weist eine gemischte Bilanz auf: Im Wettbewerb sind unter 24 Filmen vier von Regisseurinnen. Immerhin trägt rund ein Drittel des Gesamtprogramms eine weibliche Handschrift.

Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte Kosslick, dass kein Film ins Programm genommen worden sei, dessen Macher in Missbrauchsvorwürfe verstrickt seien. Doch schon am Starttag hat ihn der Wutschrei der Frauen eingeholt: Der renommierte südkoreanische Regisseur Kim Ki Duk ist gemeldet. Zu Hause muss er sich juristisch mit dem Vorwurf sexueller Gewalt auseinandersetzen. Eingeräumt hat er, eine Schauspielerin geschlagen zu haben, um deren Darstellung realistischer aussehen zu lassen. Laut Berlinale entwirft Kim Ki Duk in seinem Film eine „schonungslose Parabel auf die grausame Bestie Mensch“. Das Festival richtet erstmals eine Beratungsstelle für die Opfer von sexueller Belästigung ein.

Das Programm

Sonst guckt kaum einer philippinische Filme, die vier Stunden dauern und in denen auch noch gesungen wird. Bei der Berlinale schon: Stammgast Lav Diaz kreuzt am kommenden Dienstag mit „In Zeiten des Teufels“ auf, einem Musical über die Schrecken der philippinischen Diktatur. Auch Serien hat die Berlinale im Programm, etwa „Bad Banks“ über Machenschaften im Investmantbanking – schöne Grüße an die Deutsche Bank.

Warten für Karten: Ein Filmfan sitzt am Abend vor einem Karten-Verkaufsstand für die Berlinale in den Potsdamer Platz Arcaden. Quelle: dpa

Einen wirklichen Überblick über das nach allen Seiten ausufernde Festival haben wohl nur noch die Veranstalter selbst: so viele Reihen, Retrospektiven, Spezialvorstellungen. Die Unübersichtlichkeit wird dem Festivaldirektor angekreidet. Kosslick hält dagegen: Beinahe alle Vorstellungen seien ausverkauft.

Zum Ereignis wird die Berlinale immer dann, wenn die Stars von der Leinwand herabsteigen – es muss nicht unbedingt Filmprominenz sein. In Kosslicks Lieblingsreihe „Kulinarisches Kino“ ist eine Doku über den gerade 19-jährigen New Yorker Wunderkoch Flynn McGarry zu sehen, der sich in Berlin mit Schülern an den Herd stellen will. Und falls jemand mit Kochen nichts am Hut hat: Der britische Sänger Ed Sheeran ist Protagonist der Doku „Songwriter“. Nun hoffen die Berliner, dass der Popstar sich in der Hauptstadt die Ehre gibt. So wie die vielen anderen.

Von Stefan Stosch/RND