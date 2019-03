Hannover

Styx. Es macht Freude, der routinierten Allein-Seglerin Rike ( Susanne Wolff) zuzuschauen. Jeder Handgriff sitzt. Am Ende dieses puristischen Kammerspiels auf hoher See aber wird Rike apathisch ins Leere starren. Bei ihrem Törn ist sie in Not geratenen Flüchtlingen begegnet – und stellvertretend für uns alle an die Grenze ihrer Hilfsbereitschaft gebracht worden.

Ballon. Eine DDR-Flucht als Thriller: Spaßvogel Michael „Bully“ Herbig macht ernst bei seiner auf Tatsachen beruhenden Geschichte um eine tollkühne Ballonfahrt über die deutsch-deutsche Grenze. Der Film unter seiner Regie ist simpel gestrickt, aber spannend. Und das will etwas heißen: Wir wissen ja, wie die Flucht 1979 ausging.

Das schönste Mädchen der Welt. Die Geschichte von „ Cyrano de Bergerac“, angesiedelt in einer Schulklasse von heute und angereichert mit Rap: Cyril leidet unter seiner Riesennase und schreibt Liebeszeilen für Rick, obwohl er selbst in Roxy verknallt ist. Im amüsanten Teenie-Film von Regisseur Aron Lehmann vergisst man glatt, dass Gérard Depardieu im Kino mal der ultimative Verseschmied mit Riesenriecher war.

Von Stefan Stosch