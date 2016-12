Wohl jeder hat schon zumindest Teile davon gesehen. Viele kennen auch alle Filme komplett, die heute erfolgreich auf DVD verkauft werden und immer noch ein begeistertes Publikum in die Kinosäle ziehen. Der Mann, auf dessen kreative Impulse ein Großteil dessen zurückgeht, was heute die Ästhetik der Animationsfilme ausmacht, starb vor 50 Jahren, im Dezember 1966, aber sein künstlerisches Erbe lebt bis heute weiter. Sein großes Verdienst ist, die Zeichentrickfilme, die es seit Beginn des Filmzeitalters gab, aus der Ecke der belanglosen kleinen Lückenfüller befreit und zu einem künstlerisch anerkannten Filmgenre befördert zu haben. Ihm verdankt die Filmwelt nicht nur sprechende und singende Tiere, sondern vor allem die Erkenntnis, dass mit den Stilmitteln des Zeichentricks tatsächlich etwas künstlerisch Wertvolles geschaffen werden kann. Micky Maus ist der bekannteste Bewohner des Disney-Universums, und er grüßt auch vom Einband des großformatigen, mehrere Kilo schweren Prachtbands, der jetzt im Taschen-Verlag erschienen ist.

Zugleich steht Micky auch beispielhaft für die Anfänge von Disneys Filmen. Ab etwa 1920 produzierte Disney neben seiner Arbeit in einer Werbeagentur kurze Zeichentrickfilme, in denen er sich mit den Grundlagen des Mediums vertraut machte und viele Möglichkeiten ausprobierte, die ihm in späteren Jahren immer wieder wichtige Anregungen geben sollten.

Die Anfangsjahre nehmen allerdings nur einen kleinen Raum im „Walt Disney Filmarchiv“ ein. Die Autoren widmen ihre Kapitel den einzelnen Spielfilmen, die die Disney-Studios von den Dreißigerjahren an produzierten und die fast in jedem Fall Weltruhm erlangten. Herausgeber Daniel Kothenschulte merkt zwar an, dass es „verwegen scheint, alle abendfüllenden Filme, alle wichtigsten kurzen Cartoons und viele unvollendete Projekte, die unter Walts Leitung entstanden, in ein einziges Buch fassen zu wollen“. Aber genau das ist mit dem „Walt Disney Filmarchiv“ gelungen.

Jeder einzelne Film wird ausführlich dargestellt. Unterschiedliche Autoren befassen sich dabei vor allem mit der Entstehungsgeschichte und den Debatten innerhalb der Produktionsteams. Dabei wird deutlich, wie Walt Disney zur zentralen Figur für alle Produktionen wurde, seien es die großen Filme oder auch die kleinen Produktionen dazwischen gewesen. Walt Disney war als Produzent dafür verantwortlich, dass die Projekte bestmöglich umgesetzt wurden, auch wenn er selbst nicht als Regisseur oder Zeichner im Einsatz war.

Die Essays zu den Filmproduktionen geben hochinteressante Einblicke in den Schaffensprozess der Disney Studios. Besondere Einsichten ermöglichen Auszüge aus den Produktionskonferenzen, in denen gezeigt wird, wie um die besonderen Farben und Stimmungen der Filme gerungen wurde. Die meisten Autoren sind Angestellte des Disney-Archivs und damit erstklassige Experten für die Materie. Die Texte im Buch sind übrigens im originalen Englisch abgedruckt. Die komplette deutsche Übersetzung ist in einem separaten Heft von 110 Seiten beigefügt.

Von Axel Knönagel

„The Walt Disney Film Archives“: Taschen, 620 Seiten, 150 Euro.