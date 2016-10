Köln/Berlin. Die Verlagsgruppe Bastei Lübbe will noch in diesem Jahr einen digitalen Streamingdienst für Romane starten. Dies kündigte der Vorstandsvorsitzende der Bastei Lübbe AG, Thomas Schierack, in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ an.

Streamingdienst wird billiger als Netflix sein

Über eine Smartphone-App sollen Leser Zugang zu Geschichten bekommen, die extra für die App entwickelt wurden. Die Fortsetzungsromane seien mit kurzen Animationen, Bildern und Tönen angereichert. Nach dem Start in Deutschland soll die App weltweit für Nutzer angeboten werden.

Wie die „Welt am Sonntag“ berichtete, soll die App Oolipo heißen. Vorbild seien Streamingdienste wie Netflix und Spotify. Für einen Preis zwischen fünf und sechs Euro sollen die Kunden das Angebot nutzen können.

Von dpa/RND/wer