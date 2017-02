Berlin. Der finnische Filmemacher Aki Kaurismäki (59) ist bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet worden. Sein Drama „Die andere Seite der Hoffnung“ über einen syrischen Flüchtling in Helsinki galt bei dem Filmfestival als einer der Favoriten. Kaurismäki drehte international erfolgreiche Produktionen wie „Leningrad Cowboys Go America“ oder „Der Mann ohne Vergangenheit“. Gerade kündigte er in einem Interview an, keine weitere Filme mehr machen zu wollen.

Georg Friedrich (50) bekam den Silbernen Bären als bester Schauspieler für seine Rolle in dem deutschen Film „Helle Nächte“ von Thomas Arslan. In dem Roadmovie spielt er einen Vater, der versucht, Nähe zu seinem halbwüchsigen Sohn aufzubauen. Bei den Filmfestspielen war Friedrich außerdem in Josef Haders „Wilde Maus“ zu sehen.

Die südkoreanische Schauspielerin Kim Min-hee (34) wurde ebenfalls mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Sie erhielt die Trophäe für ihre Rolle in dem Film „On the Beach at Night Alone“ („Bamui haebyun-eoseo honja“) von Hong Sang-soo. Darin geht es um eine Schauspielerin, die sich nach einer Affäre mit einem verheirateten Regisseur eine Auszeit nimmt.

18 Filme liefen im Wettbewerb des Festivals, darunter drei aus Deutschland. Vorsitzender der Jury ist der niederländische Regisseur Paul Verhoeven.

Der Film „Ghost Hunting“ („Istiyad Ashbah“) des palästinensischen Regisseur Raed Andoni hat bei der Berlinale den erstmals verliehenen Silbernen Bären für die beste Dokumentation bekommen. Der Preis ist mit 50 000 Euro dotiert.

Der Kurzfilm „Kleine Stadt“ („Cidade Pequena“) von Diogo Costa Amarante aus Portugal gewann einen Goldenen Bären.

Den Silbernen Bären gab es für „Träumerei in der Prärie“ („Ensueño en la Pradera“) von Esteban Arrangoiz Julien aus Mexiko.

Preise der unabhängigen Berlinale-Jurys Neben den begehrten Bären-Preisen werden bei der Berlinale auch zahlreiche Auszeichnungen von unabhängigen Jurys vergeben. Die Ergebnisse vom Samstag im Überblick: PREISE DER ÖKUMENISCHEN JURY: „Körper und Seele“ („Teströl és lélekröl“) von Ildikó Enyedi (Wettbewerb); „Investigating Paradise“ („Tahqiq fel djenna“) von Merzak Allouache (Panorama Dokumente); „Mama Colonel“ von Dieudo Hamadi (Forum) FIPRESCI-PREIS DES INTERNATIONALEN VERBANDES DER FILMKRITIK: „Körper und Seele“ („Teströl és lélekröl“) von Ildikó Enyedi (Wettbewerb); „Pendular“ von Julia Murat (Panorama); „A Feeling Greater Than Love“ („Shu’our akbar min el hob“) von Mary Jirmanus Saba (Forum) PREIS DER GILDE DEUTSCHER FILMKUNSTTHEATER: „The Party“ von Sally Potter PREISE DER CICAE (Internationaler Verband der Filmkunsttheater): „Centaur“ von Aktan Arym Kubat (Panorama); „Newton“ von Amit V Masurkar (Forum) AMNESTY INTERNATIONAL FILMPREIS: „Devil’s Freedom“ („La libertad del diablo“) von Everardo González LABEL EUROPA CINEMAS (Initiative zur Förderung des europäischen Films): „Insyriated“ von Philippe Van Leeuw TEDDY AWARD (Queerer Filmpreis): „A Fantastic Woman“ („Una mujer fantástica“) von Sebastián Lelio (Spielfilm); „Small Talk“ („Ri Chang Dui Hua“) von Hui-chen Huang (Dokumentation); „My Gay Sister“ („Min Homosyster“) von Lia Hietala (Kurzfilm) CALIGARI-FILMPREIS: „Der See die See“ („El mar la mar“) von Joshua Bonnetta und J.P. Sniadecki HEINER-CAROW-PREIS der DEFA-Stiftung: „Fünf Sterne“ von Annekatrin Hendel PANORAMA PUBLIKUMS-PREIS: „Insyriated“ von Philippe Van Leeuw GLÄSERNER BÄR (Bundeszentrale für Politische Bildung): „Butterfly Kisses“ von Rafael Kapelinski (Generation 14plus)

Von dpa/RND