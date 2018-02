Bert-Sprecher Christian Rode ist tot

Berlin. Wie Rodes Sprecherschule und die Agentur Stimmgerecht am Dienstag mitteilten, verstarb der gebürtige Hamburger am Wochenende in Berlin. Die Liste der Filmgrößen, die Rode ins Deutsche synchronisierte, ist sehr lang und reicht von Michael Caine über Rock Hudson bis hin zu Christopher Plummer.

Von Bert bis hin zu Sherlock Holmes: Der deutsche Synchronsprecher lieh zahlreichen Figuren seine Stimme. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Zur Bildergalerie

Sein markantes tiefes Timbre ist allerdings vor allem den Fans von Horror-Klassikern im Ohr. Er sprach unter anderem „Frankenstein“ Peter Cushing, „Dracula“-Darsteller Christopher Lee und „Theater des Grauens“-Star Vincent Price. Rode war auch in Gruselstücken des Hörspielverlags Europa zu hören und tauchte zudem bei den Serien „Die drei Fragezeichen“ und „TKKG“ immer wieder in Nebenrollen auf.

„Kindern wird seine Stimme des Bert aus der Sesamstraße für immer unvergesslich bleiben“, sagte Björn Akstinat, Autor eines Fachbuchs zum Thema Hörspiel, über den gebürtigen Hamburger. Rode lieh der mürrischen gelben Puppe von 2001 bis 2007 seine Stimme.

„In den letzten Jahren sprach er sich als Sherlock Holmes in die Herzen vieler Hörspielfans. Gemeinsam mit Kollege Peter Groeger, der die Rolle des Dr. Watson übernahm und erstaunlicherweise auch erst vor einem Monat verstarb, vertonte er alle Sherlock-Holmes-Geschichten von Arthur Conan Doyle.“ Akstinat betonte: „In Deutschland, wo so viele Hörspiele produziert und konsumiert werden wie sonst nirgends auf der Welt, wird man noch lange an beide denken.“

