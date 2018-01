Bewegte Bilder

Hannover. Ein bisschen wie früher und doch kein bisschen nostalgisch“ - so präsentieren die Commedia Futuristen Wolfgang A. und Peter Piontek die „Tanzoffensive 2018“ - ein Festival mit mehr als 20 Veranstaltungen, das am 2. Februar von Oberbürgermeister Stefan Schostok eröffnet wird und am 10. März mit der Produktion „Station“ des ungarischen Tänzers und Choreografen Ferenc Fehér ausklingt. Zum Auftakt, am 2., 3. und 4. Februar (jeweils 20 Uhr), zeigt die Cooperativa Maura Morales das Tanzstück „Exceso de la Nada“ (Überfluss des Nichts) - in diesem Solo setzt sich die vielfach ausgezeichnete Künstlerin mit ihrer Heimat Kuba auseinander. „Mein Kopf hat viele Dinge schon vergessen, aber mein Körper erinnert sich an alles“, notiert Morales, die als Tanzpartnerin des hannoverschen Choreografen Felix Landerer 2010 den großen Preis des „24. Internationalen Wettbewerbs für Choreografie“ gewonnen hat. Morales tritt im Schwarzen Saal auf, dem ehemals stark verrußten Kellerraum der Eisfabrik, der vor 30 Jahren eröffnet wurde: am 3. März 1988 mit einer Performance von Ursula Wagner. Die unkonventionelle Tänzerin und hannoversche Tanzlehrerin ist im Mai 2013 verstorben.

Bewegte Körper, Tanz, Performance, bildende Kunst - Cross-over-Projekte gehören zum Markenkern von Commedia Futura. Das zeigt sich auch in ihrem aktuellen Festivalprogramm mit internationalen Künstlern, die fast alle schon einmal in der Eisfabrik zu Gast waren. Wie Béatrice Jaccard und Peter Schelling, die mit „Drift“ bereits 1990 im Rahmen der damaligen „Tanztheatertage“ auf der Bühne standen. Mit der Konzert-Trickfilm-Performance „Clouds in my Room“ aus Anlass seines eigenen 30-jährigen Bühnenjubiläums tritt das Duo vom 22. bis 24. Februar in der Zentralhalle der Eisfabrik auf. Der Schweizer Tänzer und Choreograf Franz Frautschi war schon Ende der 1980er-Jahre in der Eisfabrik zu sehen. Inzwischen tanzt er selbst nicht mehr, dokumentiert jedoch mit seinem Tanzfilm „Mil Luces“ (4. Februar, 17 Uhr) seine Arbeit mit jungen Tänzern in Bolivien.

Trotz der vielen Erinnerungen bleibt auch Platz für Newcomer: Etwa für die junge, 2010 gegründete italienische Company Esklan Art’s Factory um die Choreografin Erika Silgoner mit ihrer Performance „4 John“ (am 2. und 3. März, 20 Uhr) zu Ehren des amerikanischen Komponisten John Cage. Dabei geht es auch um das Zusammenspiel zwischen Künstlern und Publikum. Erstmals zu Gast in der Eisfabrik ist auch die in Braunschweig lebende Künstlerin Liliana Barros mit ihrem Solo „Nervure“ am 8. März, 20 Uhr, in der Zentralhalle. Die große Jubiläumsparty „30 Jahre Schwarzer Saal“ steigt am 3. März, 22.30 Uhr. Außerdem gibt es Workshops, geplant ist auch eine Tanzfilmreihe im Kommunalen Kino.

„Langsam entwickelt sich hier ein Netzwerk für den Tanz“, freut sich Commedia-Dramaturg Peter Piontek. „Wir arbeiten regelmäßig mit Felix Landerer zusammen, haben gute Kontakte zum Ballett der Staatsoper Hannover und ergänzen mit unseren kleinen und mittleren Produktionen das Angebot, das Christiane Winter mit den großen Formaten jedes Jahr beim Festival ‚TanzTheater International‘ in Hannover bietet.“ Dz

Infos und Karten unter (0511) 81 63 53.