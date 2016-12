Hannover. Natürlich geht es um Freundschaft. Und um Zusammenhalt. Hexe Bibi Blocksberg und ihre allerbeste Freundin Tina können sich eben aufeinander verlassen, wenn es mal nicht so gut läuft. So wie kurz vor dem großen Auftritt beim Bandwettbewerb: Tina ist furchtbar nervös, und Kumpel Alex kommt viel zu spät zu der Generalprobe. Doch am Ende wird schon alles gut werden. Hauptsache, die Gäste und sie haben Spaß. Und Spaß haben die Zuschauer in der Tui-Arena wirklich: Nach 83 Hörspielkassetten, einer Zeichentrickserie und drei sehr erfolgreichen Kinofilmen konnten sie ihre Leinwandheldinnen am Montagabend in "Bibi & Tina - Die große Show" als Musical live erleben.

Bibi und Tina sind nun schon seit einem Vierteljahrhundert beste Freundinnen. 1991 erschien das erste Hörspiel über die Hexe, die auf dem Martinshof Reiterferien macht und dort Tina kennenlernt. Seither ist die Geschichte aus den Kinderzimmern von Mädchen im Grundschulalter nicht mehr wegzudenken - schließlich haben doch fast alle Mädchen diesen Traum, spannende Abenteuer auf dem Rücken eines Pferdes zu erleben. Daran hat sich auch heute scheinbar nicht viel geändert: Rund 4000 "Bibi & Tina"-Fans sind für die Show in die Tui-Arena gekommen.

Die Songs, die die 20 Tänzer und Sänger präsentieren, kennen die meisten Kinder schon aus den Kinofilmen - sie können Titel wie "No Risk, No Fun", "Jungs gegen Mädchen" und "Up Up Up" natürlich auswendig mitsingen, wie sich das eben für echte Fans gehört. Die Hits von "Bibi & Tina" stammen aus der Feder von Peter Plate, der auch Produzent des Musicals ist. "Für viele Kids ist es wahrscheinlich die erste Show ihres Lebens in einer großen Arena sein", sagt der Rosenstolz-Musiker, "wir wollen, dass es ein großes Erlebnis wird." Also gibt es ein viele Lichteffekte, eine große Showbühne vor riesigen Leinwänden und bunte Kostüme. Nur der eigentliche Star der "Bibi & Tina"-Filmreihe fehlt: Lina Larissa Strahl, die die Hexe sonst spielt, ist nicht mit auf Musical-Tour. Trotzdem: Die großen Augen der kleinen Zuschauer lassen vermuten, dass Plate und sein Team es geschafft haben, sie verzaubern.

Am 23. Februar kommt der nächste Teil der Filmreihe, "Bibi & Tina 4 - Tohuwabohu total", in die Kinos.

