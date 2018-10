London

Die gewinnende Bieterin für eine Banksy-Malerei, die sich bei einer Auktion selbst zerstörte, will den Kauf trotzdem tätigen. Darüber informierte das Auktionshaus Sotheby’s am Donnerstag. Eine europäische Sammlerin habe eingewilligt, 1,04 Millionen Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) für das Kunstwerk „Girl With Balloon“ zu zahlen. Kurz nach dem Auktionshammerschlag glitt die untere Hälfte der Malerei durch einen Aktenvernichter, der im Bilderrahmen versteckt war.

Sotheby’s teilte mit, die Malerei trage den neuen Titel „Love is in the Bin“. Sie sei „das erste Kunstwerk in der Geschichte, das live während einer Auktion geschaffen wurde“, sagte Alex Branczik von der Abteilung für zeitgenössische Kunst für Europa bei Sotheby’s. Mittlerweile ist das Werk als Meme ein Internet-Hit geworden.

Banksy hat seine vollständige Identität nie enthüllt. Der Künstler fing mit Graffiti auf Gebäuden in England an. Er ist inzwischen einer der bekanntesten Künstler der Welt. Seine Bilder sind häufig satirisch.

Von RND/AP