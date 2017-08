Hannover. Es ist einfach gut geschrieben“, betont TfN-Intendant Jörg Gade. In schneller Folge wechselt das Geschehen von der Universitätsbibliothek in ein Café und weiter auf die Zuschauertribüne eines Eishockeystadions - eine durchgetaktete Szenenabfolge, die den Anfang einer großen Liebesgeschichte bildet und mit dem Tod ihr Ende findet.

Viele werden sich noch erinnern: „Love Story“ - das Melodram der 1970er Jahre, als Buch ebenso erfolgreich wie als Film. Mit der Musicaladaption von Howard Goodall und Stephen Clark eröffnet das Theater für Niedersachsen (TfN) die Saison im Theatersaal Langenhagen und ist mit dieser anrührenden Geschichte im April 2018 auch im Theater am Aegi zu Gast. Egal ob Film, Buch oder Musical - die Story beginnt immer mit der gleichen Frage: „Was kann man sagen über ein Mädchen von fünfundzwanzig Jahren, das gestorben ist?“ Oliver Barrett IV, ein Harvard-Student aus reichem Haus, verliebt sich in die schöne, aber unstandesgemäße Jenny Cavilleri. Gegen den Willen seines Vaters heiratet Oliver seine Jenny. Das Happy End scheint in Sicht, doch dann macht das Schicksal ihnen einen Strich durch die Rechnung: Bei Jenny wird Leukämie diagnostiziert.

Die Musicalautoren Goodall und Clark blieben nah an der Vorlage von Erich Segal, der den Roman und das Drehbuch zu „Love Story“ schrieb. Fast wie in einem traditionellen Kammerorchester wird die Musik von Geige, Bratsche, Cello, Bass, Klarinette, Posaune und Klavier präsentiert. Mühelos integrieren die Komponisten auch die berühmte Filmmelodie von Francis Lai. TfN-Intendant Gade führt selbst Regie in der „Love Story“: „Irgendetwas löst dieses Melodram um Jenny und Oliver in uns aus, und wir wollen herausfinden, was das ist.“ Eine zeitlose Geschichte. „Denn ‚Love Story‘ zeigt, dass die bittersüßen Romeo-und-Julia-Gefühle überdauern.“ es

Am 20. September, 20 Uhr, im Theatersaal Langenhagen und am 8. April 2018, 18 Uhr, im Theater am Aegi. Karten auch unter www.tfn-online.de.