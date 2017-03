Hannover. Als ihr zum ersten Mal den Begriff „Controlling Crowds“ gehört oder gelesen habt, was habt ihr damit in Verbindung gebracht?

Lea S.: Kontrollierte Menschenmassen. Also dieses Überwachungsding.

Martin: Ich persönlich hatte gar keine Vorstellung.

Gioia: Ich meine, jeder weiß ja, dass er kontrolliert wird, irgendwie. Ich hatte mich damit halt vor dem Projekt nicht beschäftigt.

In „Controlling Crowds“ geht es hauptsächlich um Manipulation durch Sprache. Hat sich durch die Beschäftigung mit dem Thema bei euch etwas verändert?

Gioia: Nicht komplett. Aber ich höre genauer hin und versuche auch manchmal, Freunden davon zu erzählen.

Lea T.: Ich finde superkrass, dass man Wörter benutzt, von denen man nicht weiß, dass sie parteiisch, also wertend sind. Dass man zum Beispiel sagt, der IS, der Islamische Staat oder der sogenannte Islamische Staat und nicht: die Terrormiliz Islamischer Staat. Man gibt dieser Organisation bereits durch den Namen eine Wertigkeit, als ob sie ein Staat wäre.

Lynn: Ich finde das mit der Homo- und Islamophobie am krassesten. Und ich achte wirklich darauf, dass ich das nicht mehr sage. Oder der Begriff: Erderwärmung. Wärme ist ja eigentlich etwas Schönes. Kein Wunder, dass sich die meisten nicht darüber aufregen.

Lea S.: Das ist so euphemismusmäßig – Klimawandel. Bei Wandel denken doch alle: super! Dabei ist es eine Bedrohung, aber das wird dann nicht mehr deutlich.

Dzhan: Ich habe es manchmal schwer mit den Texten. Also, ich verstehe sie im Nachhinein, halt immer ein bisschen später als die anderen. Ich bin ja noch ziemlich jung, und in der Schule wurden wir mit solchen Texten noch nicht konfrontiert. Aber ich finde sie wichtig und interessant.

Laura: Manche Texte sind einfach nur interessant, andere betreffen einen selbst. Dass man wirklich sagt: „Boah. Krass. Das sage ich auch die ganze Zeit.“ oder „Ach wirklich, das stimmt.“ Dass man selbst damit im Alltag etwas anfangen kann. Den Text über den Begriff Steuererleichterung zum Beispiel verstehe ich, aber er betrifft mich nicht weil ich keine Steuern zahlen muss. Bei dem Wort Flüchtling ist das anders. Da denke ich selbst wirklich drüber nach. „Oha. Das sage ich tagtäglich, kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich das einfach so unreflektiert verwende.“

Valentin: Für mich ist der Frames-Text der wichtigste, den wir im Chor sagen, weil er all diese Beispiele einordnet. Wie Emotionen hervorgerufen werden, ohne dass deutlich wird, dass man damit etwas vermittelt, also ein inhaltliches Ziel hat. Dass diese Begriffe irgendwie alle falsch sind.

Rouven: Ich will mich in der Politik engagieren. Im letzten halben Jahr habe ich soviel gelernt – vom richtigen Leben, wie das Leben so eigentlich sein kann. Und ich habe mir zu einigen Dingen auch einen eigenen Standpunkt herausgearbeitet. Wie ich dazu stehe, was ich verändern möchte. Das ich wichtig, wenn man in die Politik geht.

„Controlling Crowds“ ist eine Tanztheaterproduktion. Ihr arbeitet also mit dem Körper. Trotzdem geht es die ganze Zeit um Sprache. Welchen Anteil haben die Choreografien in der Auseinandersetzung damit?

Sophie: Die Choreografien haben ganz viel Individualität in sich. Massenkontrolle ist ja auf eine Gruppe bezogen. In den Choreografien geht es eher darum, aus der Masse auszutreten.

Martin: Sie sind vor allem aus Improvisationen von uns entwickelt worden, die wir während der Proben zu bestimmten Gefühlen oder Ereignissen aus unserem Leben gemacht haben. Viele der Schritte wurden dann von Julia, der Choreografin, zusammengefügt. Auch wenn jeder dasselbe tanzt – es sind von uns entwickelte Sachen.

Lea T.: Ich finde auch spannend, dass wir versuchen, Sprache von der Seite des Körpers aus zu erklären. Dass wir an das Thema herangehen: „Ok. Jetzt sagen wir mal nichts. Ihr müsst einfach nur gucken.“ Dadurch, dass wir uns mit unserem Körper von der Sprache entfernen, gelingt es uns vielleicht, eine andere Ebene aufzumachen zum Thema Kommunikation.

Manipulation ist kein Thema, bei dem man automatisch an Spaß denkt, oder?

Dzhan: Aber wir bringen es ja schön rüber. Also wir lesen ja nicht streng die Texte vor, sondern wir machen es auf eine unterhaltsame Art und deswegen glaube ich auch, dass es in den Gedächtnissen der verschiedenen Menschen drinnen bleiben wird.

CONTROLLING CROWDS

Eine Tanztheater-Produktion von Performing Group mit Jugendlichen aus Hannover und der Region nach dem Buch „Politisches Framing“ von Elisabeth Wehling

Preview: 19. April, 19 Uhr

Premiere: 21. April, 19.30 Uhr, Ballhof Eins