Hannover . Bob Dylan, eigentlich Robert Zimmermann, zählt zu den lebenden Legenden der Rock-Szene, mit "Blowin' In The Wind" und "Talking World War III Blues" wurde er in den Sechzigerjahren als Protestmusiker bekannt. Inzwischen hat er über 60 Alben veröffentlicht, sein letztes, "Fallen Angels", erst 2016.

Er gilt als die einflussreichste Figur der Popmusik – manche halten ihn jedoch inzwischen auch für einen alten Kauz: Bob Dylan.

Für seine poetischen Texte in der "großen amerikanischen Songtradition" wurde er im vergangenen Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet.

Robbie Williams kommt, Helene Fischer kommt, Bryan Adams kommt, Zucchero, Westernhagen, Coldplay, Depeche Mode, Guns n' Roses, System of a Down – alle treten in Hannover auf, dazu kommen die Plaza-Festivals, bei denen 25.000 Besucher pro Tag feiern werden.

Nun kommt er nach Hannover: Am 26. April spielt er in der Swiss Life Hall. Der Vorverkauf startet am Freitag, 24. Februar, um 10 Uhr. Tickets gibt es unter tickets.haz.de und den HAZ-Geschäftsstellen.

