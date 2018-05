Es geht doch: Nach Wim Wenders bravem Papst-Porträt und Margarethe von Trottas Ingmar-Bergman-Erinnerungen führt der deutsche Regisseur Ulrich Köhler in seinem Film „In My Room“ eine Paarbeziehung in einer menschenleeren Welt vor. Hinterher ahnt man, warum das mit Adam, Eva und dem Apfel doch recht kompliziert war.