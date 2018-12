Hamburg

Sie wehen herein wie zum Debütantinnenball oder einem sonstigen höheren Tanzvergnügen. Zeitlos vergangen in Frack und glänzenden Rüschenkleidern. Vier Paare, die sich duftig umschweben, zum kühlen Reigen verfließen und wieder auflösen. Und die Sänger und Pianisten, die die Choreografie zu Johannes Brahms‘ Liebeslieder-Walzer musikalisch grundieren, fügen sich auf der Bühne locker ein in die Ballszene, die den zweiteiligen Ballettabend Brahms / Balanchine in der Hamburgischen Staatsoper eröffnet.

Ein romantisch schwelgendes Walzervergnügen aber hatte Georges Balanchine (1904-1983), legendärer Gründer des New York City Ballet und Ikone der Neoklassik, in dem 1960 entstandenen Ballett für acht Tänzer nicht im Sinn; und die elegisch verhaltenen Lieder von Johannes Brahms mit den liebeskummerschweren Versen geben das auch gar nicht her. Stattdessen scheinen Musik wie Choreografie im Ballsaal-Ambiente von Bühnenbildner Heinrich Tröger den Tanzbodenklassiker zu umkreisen, in der Verlangsamung die dunkleren Unterströmungen des Romantischen zu entblättern. Und John Neumeiers mit langem Applaus bedachtes Hamburg Ballett präsentiert sich dabei als herausragendes Präzisionsinstrument.

Verschlingungen und Begegnungen

Balanchine hat seinen eigenen Formenkanon – mit kontemplativen, sorgfältig ausgezirkelten Drehungen, Verschlingungen und Begegnungen. Er ordnet die Tänzer zu Reihen und Reigen, die sich wie im Kaleidoskop verschieben und neu formieren, zoomt auf Einzelne und Paare und hält das Ballett zwischen Standard und luftiger Spitze mit einer fast höfischen Strenge im Zaum. Da genügen winzige Irritationen, um die Harmonie der Oberflächenstruktur zu stören: Ein Innehalten in der Bewegung, eine wie im Nichts abgebrochene Umarmung, Pirouetten, die in Zeitlupe austrudeln oder ein Aufeinanderzu, das zielsicher im Aneinandervorbei endet. Dazu fallen einem irgendwann sogar die Suchenden in Pina Bauschs Kontakthof ein.

Die Tänzer stehen bei Balanchine vor allem im Dienste der reinen Form – und lassen in den Paarskizzen doch unterschiedliche Liebesmodi schillern: Die Eingeübten (Patricia Friza, Carsten Jung), die Verspielten (Anna Laudere, Edvin Revazov), die Balzenden ( Matias Oberlin, Sara Ezzell) und die Sehnsüchtigen (Alexandre Riabko, Silvia Azzoni).

Gegen den assoziativen Kosmos romantischer Gefühle setzt der zweite Teil des Abends das rein abstrakte Spiel mit Form und Raum. Zu Brahms‘ von Arnold Schönberg orchestriertem Klavierquartett Nr. 1 in g-Moll, das Hamburgs Philharmoniker unter Dirigent Markus Lehtinen mit Gefühl für die wogenden Stimmungen intonierten, ist das große Ensemble gefragt. Und das zeigt sich, einstudiert von Maria Calegari und Bart Cook, im leeren Raum der hauptsächlich von Lichtstimmungen veränderten Bühne von frappierender Synchronität.

So verwirrend wie betörend

Mit vollem Aplomb laufen die Tänzer auf, und es ist so verwirrend wie betörend, wie sie hier parallel zu Klangschichten und Instrumentengruppen in wechselnden Mustern und Strukturen verfließen. Sie tauchen durch Arme, nehmen Aufstellung im Kreis oder Karree, formieren sich wie in immer neuen Webmustern. Wie geschichtet wirken die Bilder, denen immer wieder Paare oder Trios in die Quere kommen. Da begeistern Anna Laudere und Edvin Revazov im eröffnenden Allegro als fragile Himmelstürmer und Madoka Sugai und Karen Azatyan im Rondo alla Zingarese mit Tempo und folkloristischem Mutwillen.

Mit geradezu geometrischer Präzision füllt Balanchines Choreografie den Raum, entwirft ein in steter Veränderung befindliches Bewegungsgewebe. Und auch wenn das manchem eher eindimensional erscheinen mag – das alles wirkt in seiner stupenden Leichtigkeit, der ganz von Gefühl und Inhalt gelösten Stilistik ungeheuer frisch.

Von Ruth Bender