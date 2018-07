Düsseldorf

Die Toten Hosen können ihre Tournee nach gut fünfwöchiger Zwangspause wegen eines Hörsturzes von Sänger Campino fortsetzen. Er werde am kommenden Samstag in Stuttgart wieder auf der Bühne stehen, kündigte der 56-Jährige am Mittwoch in Düsseldorf an.

Tipp der Ärzte: Campino soll Yoga machen

Es sei ein „kleiner Warnschuss“ für ihn gewesen. Ein Hörsturz gilt als Stress-Symptom: „Mir wurde Yoga nahegelegt, aber so weit bin ich noch nicht“, sagte der 56-Jährige. Es sei auch nicht angedacht, dass die Band deswegen nun leiser werde. Auf den Besuch der Rheinkirmes in Düsseldorf werde er allerdings vorsichtshalber verzichten.

Wegen des Hörsturzes hatten die Hosen auf dringenden ärztlichen Rat hin zwei Konzerte in Berlin und München verschieben müssen, zwei Auftritte bei Festivals fielen aus. Das Konzert in Berlin wird am 29. August nachgeholt.

Von RND/dpa