Es ist eine der großen Personalien der Kulturwelt: Der Filmpublizist und Festivalleiter Carlo Chatrian soll Medienberichten zufolge Chef der Internationalen Filmfestspiele Berlin werden. Der Aufsichtsrat müsse dem Vorschlag der Findungskommission noch zustimmen und werde die Personalie am Freitag bekannt geben, berichteten unter anderem die „Bild“-Zeitung und die „B.Z.“ (Mittwoch). Eine offizielle Bestätigung für die Nachfolge von Dieter Kosslick als bisherigem Berlinale-Chef gibt es allerdings noch nicht.

Chatrian, 1971 in Turin in Italien geboren, ist seit 2012 künstlerischer Leiter des Filmfests von Locarno in der Schweiz. Von Haus aus ist Chatrian Filmpublizist, er hatte zuvor Literatur und Philosophie studiert. Der 46-jährige Italiener soll noch in diesem Jahr nach Berlin kommen.

Umstrittener Berlinalechef: Dieter Kosslicks Vertrag endet 2019. Quelle: dpa

Der Vertrag von Berlinale-Chef Kosslick endet im Mai 2019. Kosslick hatte das Festival seit 2001 geleitet. Filmschaffende hatten 2017 eine Neuausrichtung der Berlinale gefordert. Lesen Sie hier ein Interview mit Dieter Kosslick.

Bundeskulturministerin Monika Grütters hatte im April gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gesagt, dass sie eine Doppelspitze nach dem Vorbild anderer europäischer Festspiele befürworte. Am Freitag sollen die Nachfolger offiziell bekannt gegeben werden.

Die Berlinale lockt jährlich rund eine halbe Million Besucher an. Quelle: dpa

Von RND/dpa/May