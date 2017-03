Los Angeles. Im April verwandelt sich die kalifornische Wüste in ein Mekka für Musikfans. Zehntausende pilgern dann zum Coachella Valley Music and Arts Festival. Auch das diesjährige Line-up verspricht wieder hochkarätigen Musikgenuss: Radiohead, Martin Garrix, Bastille, DJ Snake – aber eine fehlt. Die mit Zwillingen schwangere Beyoncé musste ihre Teilnahme auf Anraten ihrer Ärzte absagen. Die Fans waren enttäuscht.

Lady Gaga steht als Headlinerin auf der Bühne

Doch jetzt haben die Veranstalter gute Nachrichten: Lady Gaga wird im April in Kalifornien auftreten und damit den Platz ihrer schwangeren Kollegin übernehmen. Wie die Veranstalter und Lady Gaga mitteilten, soll die Sängerin am 15. und 22. April in der Wüstenstadt Indio als Headliner auf der Bühne stehen. „Lasst uns in der Wüste Party machen“, schrieb sie beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Beyoncé machte wegen ihrer Schwangerschaft kürzlich einen Rückzieher. Anfang Februar hatte die „Queen Bey“ mit bereits deutlich sichtbarem Babybauch verkündet, dass sie und ihr Mann Jay-Z Zwillinge erwarten.

Von RND/are/dpa