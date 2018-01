„Dann ackern wir durch“

Hannover. Die ersten Ausgaben der „Zur Nacht Schau“ sind gelaufen - wie war das für Sie?

Aufregend! Es ist etwas ganz anderes als das, was ich sonst am Theater mache. Und das macht großen Spaß.

Die „Zur Nacht Schau“ ist ein Fernsehformat: Was hat Sie an diesem Format im Theater gereizt?

Unser Hausregisseur Alexander Eisenach ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Late-Night-Show im Theater zu machen. Wir haben dann darüber gesprochen, was das sein könnte. In Leipzig hatten wir früher einen Late-Night-Talk als Theaterformat, das abgefilmt wurde. Aber abgefilmtes Theater reizt mich persönlich nicht wirklich, und dann haben wir überlegt, ob man eine richtige Fernsehsendung machen könnte. Da es auch die Aufgabe war, Cumberland mehr mit der Stadt zu verbinden und anders zu öffnen, fand ich es interessant, diesen Theaterort mal zu etwas anderem zu machen - nämlich zu einem Fernsehstudio. Dafür sind wir mit dem Lokalsender h1 eine Kooperation eingegangen, wofür ich sehr dankbar bin.

Bisherige Themen waren beispielsweise die Bundestagswahl, die Bundeswehr und der Rechtsruck in Europa. Nach welchen Kriterien wählen Sie die Themen für die Show aus?

Wir versuchen, Themen zu finden, die zwar aktuell sind, aber nicht unbedingt im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Bei der Bundestagswahl haben wir ja weniger über die Wahl als solche gesprochen als vielmehr über Wahlwerbung - wie sie aussieht, wie sie uns manipuliert. Und bei der Bundeswehr hat mich interessiert, welche Folgen eigentlich die Abschaffung der Wehrpflicht hatte. Mittlerweile ist das Heer, wie die Recherche und die Sendung dann auch zeigten, eine ziemlich marode Truppe. Und auch bei der Visegrád-Gruppe, diesem Block von rechtspopulistisch regierten Staaten im Osten Europas, der sich gegen Zuwanderung und die EU-Flüchtlingspolitik stellt, hatte ich das Gefühl, dass das Thema total wichtig ist und bestimmend sein müsste, aber in der Berichterstattung nicht wirklich vorkommt. Bei der Auswahl ist mir auch wichtig, dass man den Zuschauern mit den Themen etwas Neues erzählen kann, abseits der normalen Nachrichten. Und es sind trotzdem Themen, die man unterhaltsam aufbereiten kann.

Wissen Sie schon, was das Publikum im Februar erwartet?

Nein, denn wir versuchen immer, die Recherche möglichst zeitnah an der Sendung zu beginnen, damit es auch aktuell ist. In unserer schnelllebigen Zeit sind die News, die ich heute recherchiere, in zwei Wochen schon wieder völlig obsolet. Meist recherchieren wir im Team mit einer bis anderthalb Wochen Vorlauf. Dann ackern wir aber ziemlich durch.

Anfang Januar gab es mit dem Autor Clemens Meyer zum ersten Mal einen Studiogast. Wird sich das fortsetzen?

Wir fanden die Erfahrung mit Gast sehr schön und müssen jetzt mal sehen, ob wir immer so unterhaltsame Leute finden wie Clemens Meyer - wahrscheinlich nicht (lacht). Das wäre aber auch kein Problem, dann muss man das Gespräch nur anders führen. Bei Clemens Meyer war klar, dass das jemand ist, der einfach losplaudern kann. Jetzt schauen wir gerade, wen man für Februar holen könnte, was aber auch vom Thema abhängt.

Es gab bei vergangenen Ausgaben auch schon Spiele und Mitmach-Aktionen: Wer denkt sich die Konzepte für die Show aus?

Es ist ein festes Team aus vier Leuten: der Regisseur Alexander Eisenach, die Dramaturgin Sarah Lorenz, der Musiker Tim Golla und ich.

Sie spielen aktuell in den Produktionen „All das Schöne“, „Andorra“, „Bis hierher lief’s noch ganz gut“, „Die Gerechten“, „Die Känguru-Chroniken“, „Die Physiker“, „Eine Stadt will nach oben - Folge 1 + 2“, „Geächtet“, „Im Westen nichts Neues“ und „Tartuffe“, die Proben zu „Mephisto“ laufen. Wann bereiten Sie eigentlich die „Zur Nacht Schau“ vor?

Ja, nachts (lacht). Wir teilen das immer auf. Es gibt am Anfang einen Stand-up-Part und kleinere News, die einer allein schreibt. Dann setze ich mich meist mit einem der anderen zusammen, und wir gestalten in einem großen Arbeitsblock von ungefähr drei Tagen die ganze Sendung. Am ersten Tag widmen wir uns ausschließlich der Recherche und dann schreiben wir im Grunde zwei Tage durch.

Haben Sie denn auch noch irgendwelche Hobbys?

Äh, gute Frage. Eher nicht, gerade (lacht). Also, ich gucke ganz gerne Serien und gehe ins Kino, ab und zu spiele ich auch Play Station. Aber sonst? Im Sommer spiele ich gern Fußball oder Beachvolleyball, aber jetzt gerade nicht. Auch eine Art Hobby ist die Schauspiel Hannover Band, mit der ich ein paar Gigs im Jahr spiele, aber auf die bereiten wir uns auch immer eher kurzfristig vor. Ansonsten geht es mir nicht anders als meinen Kollegen, die wie ich ihr Hobby zum Beruf gemacht haben.

Im Mai debütieren Sie mit einem eigenen Theaterabend in Cumberland. Was können Sie darüber schon verraten?

Es wird ein Abend über Bob Dylan, die Idee dazu hatte Lars-Ole Walburg. Er kam auf das Thema, nachdem Dylan letztes Jahr den Literaturnobelpreis bekommen hat. Es wird natürlich eine Band geben, die Erzählung soll aber eher collagenartig sein, kein biografischer Infoabend über Bob Dylan mit Musik, sondern ein stimmungsvoller Abend, der Musik mit verschiedenen Texten verbindet. Ich möchte den Künstler, seine Biografie und sein Werk erlebbar machen.

Interview: Ulrike Eberle

n Die nächste Ausgabe der „Zur Nacht Schau“ ist am Donnerstag, 1. Februar, um 21.30 Uhr in Cumberland. „Zur Nacht Schau“ bei h1-Fernsehen: http://mediathek.h-eins.tv/