Hamburg. Am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg wollten Stars wie die Band Coldplay, die Sängerin Shakira und Musiker Herbert Grönemeyer ein Zeichen setzen. Mit einem Konzert in der Barclaycard Arena im Hamburger Volkspark richteten sie sich an die Staats- und Regierungschefs, die sich am Freitag und Samstag in der Hansestadt treffen. Der Appell des Global-Citizen-Festivals an die Politik: mehr Einsatz gegen Armut und Hungersnöte. Auch Politprominenz hatte sich zu der Veranstaltung am Donnerstagabend angekündigt. Produziert wurde das Festival von der Produktionsfirma und Madsack-Tochter TVN.

Das Konzert zum Nachschauen:

Von RND/dpa