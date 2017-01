Hannover. Es sieht sehr gut aus für das Museum August Kestner“, sagt dessen Direktor Thomas Schwark. Dass Hannovers traditionsreichstes Haus ein Museum „von Bürgern für Bürger und mit Bürgern gestaltet“ werde, habe sich im vergangenen Jahr nämlich deutlich in der Publikumsresonanz niedergeschlagen. Besonders auf die Ausstellung „Macht und Ohnmacht“ und die noch bis Ende Januar laufende Schau „Reklamekunst aus Hannover“ sei er von Besuchern „ohne Ende angesprochen“ worden. Das Museum werde „als Ausstellungshaus und als Ort bürgerschaftlicher Vergesellschaftung“ angenommen, es sei ein „place to be“, ein Ort also, an dem man gern ist.

Die genauen Besucherzahlen sollen freilich erst in der kommenden Woche zusammen mit Kulturdezernent Harald Härke genannt werden. Doch mit welchen Plänen man auch im neuen Jahr als „place to be“ wahrgenommen werden will, das haben Schwark und sein Team schon jetzt präsentiert. Dabei greift man, wie oft in diesem Haus mit seinen 6000 Jahre zurückreichenden Sammlungbeständen, zeitlich und räumlich weit aus, schlägt Brücken zwischen Orient und Okzident, stellt Beziehungen zwischen den Kunstgattungen und den Geschichtsepochen her – und ist dabei doch erstaunlich aktuell:

„Palmyra. Was bleibt? Syriens zerstörtes Erbe“ : Unter dieser Überschrift widmet sich das Museum der jahrtausendealten Kultur der syrischen Oasenstadt, die 2015 von IS-Terroristen heimgesucht und geplündert wurde. Zu welchen Visionen Palmyra europäische Forscher schon im 18. Jahrhundert beflügelt hat, zeigt die Ausstellung neben Originalartefakten und Modellen anhand der 20 Zeichnungen, die Louis-Francois Cassas 1785 vor Ort anfertigte – etwa von der meisterlichen Achsensymmetrie des heute weitgehend ruinierten Bel-Tempels. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, darauf hinzuweisen, was da geschieht“, sagt die Kuratorin Anne-Viola Siebert. Dabei geht es also auch um eine aktuelle Stellungnahme von Wissenschaftlern zu den IS-Zerstörungen, um die Beziehungen zwischen Europa und Arabien (9. März bis 9. Juli 2017).

„O Isis und Osiris. Freimaurer und Ägypten“ : Der Titel ist ein Zitat aus der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Komponist gehörte den Freimaurern an, die sich in der Tradition „ägyptischer Mysterien“ verorteten. „Zu Mozarts Zeiten wuchs das Bewusstsein vom alten Ägypten“, sagt Kurator Christian Loeben. „Deshalb nahmen 1799 an Napoleons Ägypten-Feldzug 150 Wissenschaftler teil.“ Mit Exponaten wie einer altägyptischen Flöte oder auch einer jener Rasseln, die einst ägyptische Priester benutzt haben, widmet sich diese Ausstellung nicht nur der Beziehung zwischen Musik und Ägyptologie. Sie nimmt sich, wiederum aktuell, auch das Beziehungsgefüge zwischen Ägypten, der Freimaurerei und Hannover vor. Niedersachsens Landeshauptstadt ist eine Hochburg der Freimaurer, weshalb hier am 1. September – mit dem Start der Ausstellung – auch die zentrale deutsche Festveranstaltung zum 300. Gründungsjahr der Großloge von London und Westminster stattfindet, die als der Anfang der modernen Freimaurerei gilt (1. September 2017 bis 25. Februar 2018). Auch diese Ausstellung ist also ganz schön beziehungsreich.

„Beziehungskiste. Über Kommunikation“ : Kein Wunder, dass der dritte Ausstellungsstart dieses Jahres denn auch gleich die Beziehungskiste im Titel trägt. Quer durch die Jahrtausende soll es um Formen menschlicher Kommunikation gehen, um Schriften, Bilder und Sakralobjekte, aber auch um Radio und Internet, um Medien also, die auf Verständigung zielen und doch oft mit Missverständnissen einhergehen. Und auch bei dieser Ausstellung gibt es eine weitere Beziehungsebene. „Wir wollen zu ergründen versuchen, wie es um die Kommunikation zwischen dem Museum und seinen Besuchern bestellt ist“, sagt Kurator Andreas Urban, und das mit deutlich über den Rahmen der einzelnen Ausstellung hinausgehenden Absichten: „Es geht um die Konturen der geplanten Dauerausstellung, um die künftige Raumnutzung und die Sammlungspräsentation und deren Szenografie.“ Verpflichtet wurde für diese Ausstellung das Züricher Architektenbüro Holzer & Kobler, das etwa das Paläon in Schöningen, das Besucherzentrum Wattenmeer in Cuxhaven oder auch das Humboldt-Forum in Berlin entworfen hat (26. Oktober 2017 bis 10. September 2018).

Ist das Kestner-Museum also für die Zukunft bereits bestens aufgestellt? „Wir haben hinter den Kulissen große Pläne und wir haben auch ein bisschen Geld“, sagt Schwark, fügt aber unter Hinweis auf den begrenzten Platz und den Zustand des Hauses hinzu: „Wir stoßen allenthalben an Grenzen, nämlich an die Außenwände.“

Das „bisschen Geld“ soll immerhin reichen, um das Raumklima des Gebäudes zu verbessern und den Schutz empfindlicher Exponate vor Sonnenlicht zu gewährleisten. Doch den großen Zukunftsentwurf für Hannovers ältestes Museum gibt es bislang ebenso wenig wie das Geld dafür.