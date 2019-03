Kiel

20.05 Uhr, die ausverkaufte Sparkassen-Arena in Kiel klatscht sich schon mal warm zum Takt der Konservenmusik, vorn am Laufsteg verebben gut gemeinte La-Ola-Versuche.

20.13 Uhr: Licht aus, Jubel, Blau auf Gelb leuchtet der Schriftzug „ Tumult“ auf. Herbert Grönemeyer taucht dahinter auf. Stimmt, die Band im Rücken, das hymnische „Sekundenglück“ an, tänzelt auf dem Laufsteg entlang und grüßt am Schluss: „Guten Abend, Kiel. Willkommen zur Premiere unserer Tour.“

Herbert Grönemeyer ist schnell auf Betriebstemperatur. „Die Zeit schreit nach Haltung, die muss aber nicht steif und seriös sein, die kann auch Spaß machen“, schickt er „Taufrisch“ voraus, und so wirkt der 62-Jährige auch, wie er da zum Karibik-Pop tanzt und tanzt und tanzt. Das steckt an. Die 9000 Fans in der Sparkassen-Arena in Kiel feiern Herbert Grönemeyer.

Grönemeyer-Fans warteten ab 13 Uhr vor der Halle

Die hartgesottenen Fans harrten bereits seit 13 Uhr vor dem Eingang der Veranstaltungshalle in Kiel in der Kälte aus. „Die erste Reihe trifft sich eigentlich immer wieder auf Konzerten von Herbert Grönemeyer“, sagt Ingrid Darcan, die ganz vorne vor der Absperrung wartet. „Bei jedem neuen Album denkt man sich schon, ach, mal gucken, wen ich wiedersehe.“ Dabei sei es natürlich Ehrensache, auch beim Konzert ganz vorne zu stehen – man wolle Schweiß und Spucke abkriegen.

Yasemin Nicolaisen steht neben Ingrid und erklärt, wie man sich bis zum Einlass am besten warmhält: „Skiunterwäsche hilft ungemein, und ab und an ein heißer Kaffee.“ Im Großen und Ganzen sei der Schlüssel warme Kleidung und Adrenalin. Aber auch Getränke mit etwas mehr Promille werden unter den Wartenden ausgeschenkt, so bei den vier Freundinnen, die sich mit Piccolöchen zuprosten.

Mancher Fan war schon bei über 20 Konzerten von Herbert Grönemeyer

Zu der kleinen Gruppe gehört auch Astrid Karlinski. Sie war schon bei weit über 20 Konzerten von Herbert Grönemeyer. „Bei dieser Tour werde ich auch mehrmals ins Konzert gehen. Ich habe sogar zwei Karten für ein Currywurstessen mit Herbert in Köln gewonnen – da nehme ich dann meine Tochter mit.“

„ Tumult“ ist der Titel des neuen Albums von Herbert Grönemeyer, das am 9. November 2018 nach vierjähriger Pause erschienen ist. Grönemeyer reflektiert in seinem 15. Studioalbum die politische Landschaft Deutschlands, die sich momentan in unruhigen Zeiten befinde.

In seinen Texten bekennt er sich wortstark gegen einen Rechtsruck und plädiert für ein offenes und tolerantes Miteinander. Sein Song „Doppelherz“ etwa ist ein Feature mit dem türkischen Sänger Iki Gönlüm, der in seiner Landessprache singt – ein Zeichen für Vielfalt und offene Grenzen.

Von Laura Treffenfeld und Thomas Bunjes/RND