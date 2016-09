Hannover. Ein Jahr lang mussten das Theater für Niedersachsen (TfN) und das Kleinkunstfestival mimuse auf andere Spielstätten ausweichen, während der Theatersaal grundsaniert wurde. Belüftung, Brandschutzeinrichtungen, Elektrik, Zuschauerraum und Sanitäranlagen, nichts blieb bei diesem Umbau unangetastet.

Nun eröffnet das TfN die Theatersaison in Langenhagen mit Ray Cooneys Komödie „Funny Money!“. Eine aberwitzige Geschichte: Auf dem Heimweg vom Büro stellt Henry Perkins fest, dass er einen fremden Aktenkoffer voller Geldscheine bei sich trägt. „Das ist der Jackpot, Baby“, ruft er seiner Frau Jean zu und will mit ihr sofort nach Übersee verschwinden. Doch Jean will partout nichts mit der Sache zu tun haben. Und dann bringen ein Polizist, die Freunde Vic und Betty, noch ein Polizist und ein Taxifahrer alles durcheinander. „So lustig, so rasant und zum Verzweifeln komisch haben Sie so viel Geld noch nie erlebt!“, bringt TfN-Intendant Jörg Gade das Stück auf einen Nenner.

Das TfN holt mit „Funny Money!“ nach „Taxi, Taxi“ und „Außer Kontrolle“ nun also bereits zum dritten Mal eine Komödie des britischen Komödien-Altmeisters Ray Cooney auf die Bühne. „Das zeichnet seine Komödien aus“, sagt Regisseur Karl-Heinz Ahlers, „dass es um ganz normale, sympathische Menschen geht. Aber in so einer Komödie dürfen sie verrückte Sachen machen.“ Astrid Reibstein

Am 19. Oktober, 20 Uhr, im Theatersaal Langenhagen. Karten unter (0 51 21) 16 93 16 93 und service@tfn-online.de erhältlich.