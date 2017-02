Los Angeles. Die 89. Oscar-Verleihung hat einen furiosen Start hingelegt. Bei der Gala in Los Angeles gingen die Trophäen für die besten Nebenrollen an die schwarzen Schauspieler Viola Davis und Mahershala Ali, die sich mit bewegenden Dankesreden ans Publikum wandten.

Mit strahlendem Gesicht verkündete Ali in seiner Dankesrede, dass seine Frau Amatus Sami-Karim erst vor vier Tagen ihre gemeinsame Tochter zur Welt gebracht habe. Davis rang in ihrer Dankesrede mit den Tränen und sagte, sie sei froh, Schauspielerin zu sein. Die Schauspielerei sei eines der wenigen künstlerischen Metiers, in denen das Leben, Menschen und Gefühle gewürdigt würden.

Kimmel dankt Präsident Trump

Die Show hatte mit derben Scherzen über den neuen US-Präsidenten begonnen. „Ich möchte mich bei Präsident Trump bedanken“, sagte Moderator Jimmy Kimmel. „Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, als jeder gesagt hat, dass die Oscars rassistisch seien?“, meinte Kimmel mit Blick darauf, dass es im vergangenen Jahr viel Kritik an fehlenden schwarzen Nominierten gab.

Dieses Jahr sei das anders. „Die Schwarzen haben die NASA gerettet, die Weißen Jazz, das nennt man Fortschritt“, sagte Kimmel zu Beginn der Verleihung am Sonntag und unter Anspielung auf einige der nominierten Filme.

„Ist das ein Ivanka?“

Die von Trump als „absolut überbewertet“ bezeichnete Meryl Streep wurde von Kimmel mit einem besonderen Applaus begrüßt. Die anwesenden Stars gaben ihr spontan stehende Ovationen. „Schönes Kleid, übrigens“, lobte Kimmel an die Adresse von Streep. „Ist das ein Ivanka (Trump)?“

Allen Oscar-Siegern riet Kimmel, sich zu freuen, schließlich bekämen sie die Chance, dass der Präsident „in Großbuchstaben über sie twittert, wenn er morgen früh um 5 Uhr Verdauungsprobleme hat“. Kimmel spielte auch auf die weltweite Diskussion an, die die Wahl Trumps ausgelöst hatte: „Diese Übertragung wird von Millionen Amerikanern geschaut und in mehr als 225 Ländern – die uns nun alle hassen.“

Für die deutsche Regisseurin Maren Ade verlief der Abend enttäuschend: Ihre Erfolgs-Tragikomödie „Toni Erdmann“ verlor in der Sparte bester fremdsprachiger Film gegen den iranischen Beitrag „The Salesman.“

Das sind die Oscar-Gewinner 2017

Bester fremdsprachiger Film: „The Salesman“. Der Film erzählt von einem Ehepaar das nach einem brutalen Überfall auf die Frau nicht die Polizei einschaltet, sondern Selbstjustiz übt. Das Werk wird so zu einem Drama um Schuld, Vergebung, Würde und Moral.

Beste Nebendarstellerin: Viola Davis für ihre Rolle im Drama „Fences“

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali für seine Leistung in dem Drama „Moonlight“. Darin spielt der 43-jährige US-Amerikaner einen Drogenhändler und Ersatzvater für einen jungen schwarzen Heranwachsenden.

Bestes Kostümdesign: „Phantastische Wesen und wo sie zu finden sind“

Make-up: „Suicide Squad“

Bester Dokumentarfilm: „O.J.: Made in America“. Der sieben Stunden und 47 Minuten lange Film ist der längste Film, der je mit dieser Ehrung versehen wurde. Regisseur Ezra Edelman würdigte Simpsons Frau, Nicole Brown Simpson, und Ron Goldman bei der Annahme des Preises. Deren brutale Ermordungen hatten zum sogenannten „Jahrhundertprozess“ gegen die frühere NFL-Größe geführt.

Beste Kurz-Dokumentation: „The White Helmets“ von Orlando von Einsiedel und Joanna Natasegara. Die Doku erzählt von freiwilligen Helfern der Weißhelme-Organisation in Syrien, die nach Bombenangriffen Opfer aus den Trümmern retten.

Im Januar hatte die Akademie ihre Nominierungen für den Oscar bekannt gegeben. Mit sensationellen 14 Nominierungen ging das Musical „La La Land“ als großer Favorit ins Oscar-Rennen. So viele Gewinnchancen hatten bislang nur das Drama „Titanic“ aus dem Jahr 1997 und der Klassiker „Alles über Eva“ von 1950.

Das Filmmusical „La La Land“ mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen ist mit 14 Nominierungen großer Favorit. Maren Ade könnte mit ihrer Tragikomödie „Toni Erdmann“ den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film nach Deutschland holen. Zur Bildergalerie

Von dpa/AP/RND