Das sind die Vorschläge für das Jugendwort 2016

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Kinder "gedarthvadert"? Oder Ihren "Mois" auf einen "Hopfensmoothie" eingeladen? Dabei sollten Sie natürlich die "Vollpfostenantenne" nicht zuhause vergessen - man möchte ja festhalten, dass man "am fly" war.

Diese 30 Worte haben es in die Endauswahl zum Jugendwort 2016 in Deutschland geschafft.

Diese teils merkwürdigen Begriffe haben es in die Top 30 zur Wahl des Jugendworts des Jahres geschafft. Bis zum 31. Oktober können unter www.jugendwort.de/abstimmung die zehn besten Wortneuschöpfungen ausgesucht werden. Am 18. November kürt dann eine Jury das Jugendwort 2016.

Die Gewinner der vergangenen Jahre

- 2015 : Smombie. Das aus Smartphone und Zombie zusammengesetzte Wort kritisiert den Tunnelblick aufs Handy.

- 2014 : Läuft bei Dir. Vor zwei Jahren wurde ein ganzer Satz zum „Jugendwort“ gekürt. Er soll als Synonym für cool oder krass gelten.

- 2013 : Babo. Das Wort bedeutet so viel wie Boss oder Anführer. Der Ausdruck erinnert an den türkischen Begriff Baba (Vater) und wird vor allem in kurdischen Gebieten der Türkei benutzt. Hierzulande bekanntgemacht hat den Begriff der deutsch-kurdische Rapper Haftbefehl aus Offenbach - mit seinem Lied „Chabos wissen wer der Babo ist“.

- 2012 : Yolo. Das ist ein Akronym und steht für „You only live once“ - eine Aufforderung, alle Chancen auf Erlebnisse zu nutzen.

- 2011 : Swag. Der US-amerikanische Ausdruck bezeichnet eine „beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung“ oder eine „charismatisch-positive Aura“. Wörtlich übersetzt bedeutet „to swagger“ stolzieren, prahlen oder schwadronieren, und „swaggerer“ heißt Aufschneider oder Angeber.

- 2010 : Niveaulimbo. Mit dem Begriff beschrieben Jugendliche 2010 das Absinken des Niveaus beispielsweise im Fernsehprogramm, bei Partys oder in Gesprächen.

- 2009 : hartzen. Das an Hartz IV angelehnte Wort kann so etwas wie rumhängen oder auch arbeitslos sein heißen.

- 2008 : Gammelfleischparty. Das erste „Jugendwort des Jahres“ ist eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für eine Ü-30-Party.