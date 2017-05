Tim Bendzko ist mit seinem dritten Album „Immer noch Mensch“ auf Tour und macht am Sonntagabend Station in der Swiss Life Hall. Vor rund 3500 Zuschauern singt er in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre von Herzschmerz, Menschlichkeit und einer zu schnell gewordenen Welt. Das große Gefühl fehlt allerdings.