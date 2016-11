Los Angeles. Die amerikanische Sängerin Ariana Grande (23, „Dangerous Woman“) hat den American Music Award in der Königskategorie gewonnen. Grande nahm am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles den Preis als „Künstler des Jahres“ entgegen. Sie setzte sich gegen Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna und Carrie Underwood durch. Im vorigen Jahr hatte die englisch-irische Boyband One Direction den Spitzenpreis geholt.

An incredible year for an amazing artist! Congrats on your 2016 #AMAs Artist of the Year win, @ArianaGrande! 💜 pic.twitter.com/yaRIGgNMWJ — AMAs (@AMAs) November 21, 2016

Zusammen mit Rapperin Nicki Minaj performte Ariana Grande ihren Hit „Side to Side“.

Ariana Grande (l.) und Nicki Minaj. Quelle: afp

Zu den Abräumern des Abends gehörten neben Ariana Grande auch der kanadische Rapper Drake und Sängerin Rihanna. Drake nahm den begehrten Preis in drei Kategorien entgegen. Seinen Hit „Hotline Bling“ wählten die Zuschauer zum „Beliebtesten Hip-Hop-Song“. Auch seine Zusammenarbeit mit Freundin Rihanna wurde ausgezeichnet: „Work“ wurde in der Kategorie „Beliebtester R&B-Song“ prämiert.

Dranke freut sich über die Auszeichnung des besten Hip-Hop-Albums. Quelle: afp

Drake (30) war mit zwölf Nominierungen als Favorit in den Abend gegangen. Zahlreiche Nominierungen gab es auch für den kanadischen Popstar Justin Bieber und die britische Sängerin Adele.

Bruno Mars gab mit seiner neuen Single „24K Magic“ einen Vorgeschmack auf den Super Bowl – er wird dort in der berühmten Halbzeitshow auftreten.

Auch Maroon5 standen live auf der Bühne und begeisterten das Publikum.

Prince posthum ausgezeichnet

US-Sänger Prince ist posthum mit einer Trophäe bei der Vergabe der American Music Awards ausgezeichnet worden. Sein Soundtrack zu dem Film „Purple Rain“ (1984) setzte sich gegen die Filmmusiken für „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ und „Suicide Squad“ durch.

Im vorigen Jahr hatte Prince bei den American Music Awards noch als Preisverleiher auf der Bühne gestanden. Der Sänger wurde im vergangenen April tot in seinem Paisley Park Studio in Minneapolis aufgefunden.

Die American Music Awards wurden zum 44. Mal verliehen, moderiert von dem US-Model Gigi Hadid und dem Komödianten Jay Pharoah. Über die Gewinner hatten Fans per Internet-Abstimmung entschieden.

Die Gewinner der 44. American Music Awards In Los Angeles sind am Sonntagabend (Ortszeit) die 44. American Music Awards vergeben worden. Über die Gewinner hatten Fans im Internet abgestimmt: Künstlerin des Jahres : Ariana Grande Zusammenarbeit des Jahres : „Work From Home“, Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign Beliebtester Pop/Rock-Sänger : Justin Bieber Beliebteste Pop/Rock-Sängerin : Selena Gomez Beliebteste Pop/Rock-Band : Twenty One Pilots Beliebtestes Pop/Rock-Album : „Purpose“, Justin Bieber Beliebtester Pop/Rock-Song : „Love Yourself“, Justin Bieber Beliebtester Country-Sänger : Blake Shelton Beliebteste Country-Sängerin : Carrie Underwood Beliebteste Country-Band : Florida Georgia Line Beliebtestes Country-Album : „Storyteller“, Carrie Underwood Beliebtester Country-Song : „Humble And Kind“, Tim McGraw Beliebtester Rap/Hip-Hop-Künstler : Drake Beliebtestes Rap/Hip-Hop-Album : „Views“, Drake Beliebtester Rap/Hip-Hop-Song : „Hotline Bling“, Drake Beliebtester Soul/R&B-Sänger : Chris Brown Beliebteste Soul/R&B-Sängerin : Rihanna Beliebtestes Soul/R&B-Album : „Anti“, Rihanna Beliebtester Soul/R&B-Song : „Work“, Rihanna Featuring Drake Beliebtester Alternativ-Rock-Künstler : Twenty One Pilots Beliebtester zeitgenössischer Künstler : Adele Beliebtester Latin-Sänger : Enrique Iglesias Beliebtester inspirierender Künstler : Hillsong UNITED Beliebtester Electronic Dance-Künstler : The Chainsmokers Neuentdeckung des Jahres : Zayn Soundtrack des Jahres : „Purple Rain“, Prince Tournee des Jahres : Beyoncé Video des Jahres : Justin Bieber, „Sorry“

Von RND/dpa/are