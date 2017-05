Das waren die Sportfreunde Stiller im Capitol

Hannover. Weiße Lichter zucken über die Bühne - dann erklingt "Lumpi (L.U.M.P.I.)", vom neuen Albu "Sturm & Stille". Was folgt ist eine Mischung aus aktuellen Songs, wie "Zwischen den Welten" und älteren Hits wie "Eine Hymne auf dich", "Applaus Applaus", "New York, Rio, Rosenheim", "Ein Kompliment" und "Ich, Roque" gespielt. Dazu dann noch ein bisschen Smalltalk mit dem Publikum, dem gleich zu Anfang des Konzerts zum Aufstieg von Hannover 96 gratuliert wird. Das Trio punktet an diesem Abend nicht nur durch die Musik, sondern auch mit ihrer sympathischen Art. So wird zwischen den Liedern gescherzt, von einem der ersten Konzerte vor 21 Jahren im Béi Chéz Heinz erzählt und gereimt - etwa als das Publikum durch ein "Wir geben unser letztes Hemd, damit der ganze Landen brennt" zum abgehen animiert werden soll.

Seit über 20 Jahren gibt es das Trio bereits, nun haben Frontmann Peter Brugger (Gesang, Gitarre, Schlagzeug), Florian Weber (Schlagzeug, Gesang) und Rüdiger Linhof (Bass, Klavier, Gesang) ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht. Die Lieder sind optimistisch, regen dazu an, dass Gute in einem selbst zu entdecken, nach vorne schauen und seine Zweifel über Board werfen soll. Immer wieder geht ums Chancennutzen und Loslassen. "Ginge es nach mir, sollten wir wieder öfter in den Himmel schauen, denn manchmal fehlt es uns schon sehr an Gelassenheit, an Vertrauen", singt Brugger - und trifft den Nerv seiner Fans, die lauthals mitgrölen.

Die Mischung aus sympatischem Auftreten, druckvollem Rock und eingängigen Texten kommt an, was spätestens beim dritten Lied des Abends, "New York, Rio, Rosenheim" bewiesen wird. Von der ersten bis zur letzten Strophe singen 1600 Stimmen mit Brugger mit. Dieser allerdings kann nicht unbedingt durchweg mit gutem Gesang punkten. Die Stimme kippt ab und an, gerade bei den rockigeren und lauten Parts wird eher geschrien als gesungen. Das tut der Stimmung allerdings keinen Abbruch - die Fans lieben ihre "Sportis" und feiern die Band trotz ein paar musikalischer Schwächen. Zum Abschluss lässen die drei Musiker als Gruß an ihre Fans noch "Hannover" in große Heliumluftballons über die Bühne schweben, als sie zur zweiten Zugabe raus kommen. Dann ist nach knapp zwei Stunden Schluss.

Lisa Malecha