Wie sexistisch ist der Literaturbetrieb?

Hannover. 70 Prozent der Buchkäufer sind Buchkäuferinen. Aber von 114 Literaturnobelpreisträgern sind nur 14 Preisträgerinnen. Der Georg-Büchner-Preis ging in 20 Jahren bloß an fünf Frauen. Nur jedes vierte in den Feuilletons besprochene Buch stammt von einer Verfasserin. Und die, die die Rezensionen schreiben, sind zu drei Vierteln Männer. Wodurch dann Autoren 28 Prozent mehr verdienen als Autorinnen. Die literarische Welt ist eine Diskriminierungsmaschine.

Ist sie das? In der Feminismus-Debattenreihe, die gerade im Literaturhaus Hannover läuft, wurde am Mittwoch über „Strukturellen Sexismus im Literaturbetrieb“ gesprochen. Auslöser war eine Diskussion, die im vergangenen Jahr am Literaturinstitut der Uni Hildesheim in anonymen Blog-Posts angestoßen wurde und die dann in Zeitschriften- und Zeitungsspalten hinüberschwappte. Auf dem Podium in der Sophienstraße saßen die Hildesheim-Absolventinnen und Autorinnen Shida Bazyar und Lena Vöcklinghaus, die Nicht-Hildesheim-Absolventin und Autorin Katja Lange-Müller und der Hildesheim-Absolvent und Lektor und (jedenfalls hier) Quotenmann Florian Kessler.

Moderatorin und HAZ-Redakteurin Jutta Rinas wollte als Erstes von der Runde wissen, warum die Beschreibungen der Zustände in Hildesheim eigentlich so seltsam unkonkret seien. Weil sie eben so seien, sagten Vöcklinghaus und Bazyar: Es gehe nicht um einen Skandal, nicht um das Absägen eines patriarchalischen Professors, wonach dann alles wieder wie vorher sei. Sondern um das Unterschwellige und Schwammige: Dass es eine Ausnahme ist, dass Autorinnen als Vorbilder hingestellt werden in den Seminaren. Dass es immer mal wieder blöde Sprüche über die literarische Qualität weiblicher Literatur gebe. Dass „sensiblere Themen“ (Vöcklinghaus) weniger wertgeschätzt würden. Dass die Schreiblehrer – und natürlich sind es vor allem Schreiblehrer und keine -lehrerinnen – mit den Studenten Bier trinken gingen, nicht mit den Studentinnen. Und dass das Kumpelige schließlich möglicherweise in Verlagskontakte münde.

Katja Lange-Müller übernahm die Rolle des Stachels im Fleisch der Political Correctness: „Viel Polemik, wenig Greifbares“, konstatierte sie. Und man (man?) müsse doch wirklich „nicht aus jedem Salzstreuer eine Salzstreuerin machen“.

Und schwupp, war die Debatte da, wo sie irgendwann zwangsläufig landet: bei den immer leicht hilflos wirkenden Rezepturen für etwas, dem mit Rezepturen nicht beizukommen ist. Lena Vöcklinghaus wie auch Shida Bazyar wollen interessanterweise ihre literarischen Texte nicht „gendern“, wie man heute sagt – vor so was grause auch ihr, sagte Lange-Müller. Ihre beiden jüngeren Kolleginnen benutzen aber sonst durchaus das AStA-Flugblatt-Deutsch bei Begriffen, die für männliche und weibliche Wesen gelten, also das große Binnen-I („AutorInnen“) oder den sternchenförmigen gedanklichen Kiekser („Autor*innen). Oder sie befleißigen sich der Stolpersteinumgehungsbegriffe: Bazyar sprach von „Studierendenschaft“. Solche Holpeleien sind inzwischen gesellschaftsfähig, es gibt regelrechte Gender-Wörterbücher, die als Ersatz etwa für „Absolvent“ die Bezeichnung „Abschluss inhabende Person“ empfehlen. Aber mit der Zerstörung von Sprache verändert man kein Denken.

Reden hilft

Nicht mal Institutionen verändern unbedingt das Denken: Die Hildesheimer Hochschule verfügt über Gleichstellungsbeauftragte, -kommission, -plan und -richtlinie, wie Moderatorin Rinas aufzählte. Aber haben die Sexismusdiskutanten dort um Hilfe nachgesucht? Haben sie nicht.

Nachdenken verändert Denken. Florian Kessler, der der aktuellen deutschen Literatur „viele starke, wütende, spannende Autorinnen“ bescheinigte, sagte, es müsse über alles diskutiert werden, so viel wie möglich, und alles dürfe kritisiert werden, auch hart. Aber nichts dürfe entfernt (respektive in den Museen von den Wänden abgehängt) werden, auch keine sexistische oder rassistische Kunst. Denn dann redet man ja nicht mehr darüber.

Lena Vöcklinghaus sprach sich am Ende für eine Quote beispielsweise in literarischen Jurys aus, wobei eine Quote auch nichts anderes sei als die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Shida Bazyar ergänzte: „Das Problem sind ja nicht die Männer in den Jurys. Das Problem ist der Sexismus in der Gesellschaft, der sich in den Jurys spiegelt.“

Wohl wahr. Und wie verändert man(n) das? Vermutlich eher nicht mit Sternchen in Wörtern oder Vorschriften. Sondern dadurch, dass Männer begreifen, dass ihnen die Hälfte der Welt fehlt, wenn sie sich gegen Frauen abschotten. Sie sind schon besser als vor 40 Jahren, aber es dauert eben. Die Hirnforschung hat ja inzwischen belegt, dass Männer beim Denken einfach nicht so schnell und flexibel sind wie Frauen.

Von Bert Strebe