Mailand. „Wir haben die letzten Jahre an einer neuen Platte gearbeitet und sind sehr zufrieden mit dem was heraus gekommen ist“, sagte Sänger Dave Gahan am Dienstag in Mailand. Das Album werde im Frühjahr erscheinen und den Titel „Spirit“ tragen. 2017 sei unter dem Titel „Global Spirit Tour“ auch eine Welttournee geplant. Auf dieser macht die Band auch in Hannover halt. Am Sonntag, 11. Juni 2017, werden Depeche Mode in der HDI Arena spielen. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Donnerstag um 10 Uhr mit einem 24-stündigem RTL-Presale via eventim. Am Freitag, 14. Oktober, um 10 Uhr folgt ein Online Presale über ticketmaster und eventim, ehe am Montag, 17. Oktober, um 10 Uhr der allgemeine Vorverkauf startet.

Die Tourtermine Sa. 27. Mai 2017 Leipzig Festwiese

Mo. 05. Juni 2017 Köln RheinEnergieStadion

Fr. 09. Juni 2017 München Olympiastadion

So. 11. Juni 2017 Hannover HDI Arena

Di. 20. Juni 2017 Frankfurt Commerzbank-Arena

Do. 22. Juni 2017 Berlin Olympiastadion

Di. 04. Juli 2017 Gelsenkirchen Veltins Arena

Von RND/wer