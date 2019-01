Berlin

Christoph Waltz ist durch Quentin Tarantinos Filme zum Hollywoodstar aufgestiegen. Seine Rollen als SS-Standartenführer in „Inglourious Basterds“ (2009) und als Kopfgeldjäger in „Django Unchained“ (2012) brachten ihm zwei Oscars ein. Am 14. Februar startet in den Kinos der neue Film des 62-Jährigen, das Cyborgspektakel „Alita: Battle Angel“, in dem er als Vaterfigur für ein Robotermädchen zu sehen ist. Darüber spricht er im Interview.

Herr Waltz, im Silicon Valley sind Wissenschaftler angeblich dabei, den Kampf gegen den Tod zu gewinnen. Sind Sie interessiert?

Sie meinen, ob ich mein Gehirn einfrieren lassen würde, um irgendwann wieder in einem Maschinenkörper zu erwachen? Nein, danke. Ich habe schon genug Probleme damit, das uneingefrorene Leben halbwegs ehrenhaft zu bewältigen. Zudem halte ich das Silicon Valley in zunehmendem Maße für eine verdächtige Veranstaltung.

Sie glauben nicht an die versprochenen Wunder?

Vieles von dem, was aus dem Silicon Valley kommt, wird ohne jede Begründung zur Notwendigkeit erklärt. Tatsächlich betreiben dort viele das alte kapitalistische Drecksspiel.

Wie geht das Spiel?

Silicon Valley ist so ein Ausdruck für alles geworden, was von risikofreudigen Kapitalisten finanziert wird. Diese Leute erfinden irgendeinen Mist und drücken ihn uns aufs Auge. Gleichzeitig haben sie die dreiste Verlogenheit, uns glauben zu machen, dass dies das gelobte Land sei. Wobei ich gleich eine Einschränkung machen möchte: Viele biotechnologische Errungenschaften mögen wirklich der Menschheit zugutekommen, tun es schon heute.

Heißt das, dass Sie weder einen Cyborg namens Alita wie in Ihrem neuen Film „Alita“ zu Hause haben noch einen Sprachcomputer namens Alexa?

Ehrlich gesagt würde ich lieber Alita als Alexa zu Hause haben, dieses freundliche und manchmal auch so traurige Robotermädchen aus meinem Film, das die Welt mit seiner Kampfkunst retten will.

Fürchten Sie, dass Sie im Kino bald ein Christoph-Waltz-Avatar ablösen könnte?

Na ja, der würde sich ja mit mir arrangieren müssen. Der Avatar wäre nur eine Ergänzung. Und wenn es mir so erginge wie gestern Abend, als ich in Paris feststeckte, dann könnte ich gemütlich dort bleiben, und mein Avatar würde dieses Interview mit Ihnen hier in Berlin führen.

Kann man einen Cyborg lieben?

Der Mensch kann alles lieben. Denken Sie nur an die Liebe zu Haustieren. Manche Menschen zeigen ja auch Entzugserscheinungen, wenn sie ihres Smartphones beraubt werden.

Löst künstliche Intelligenz bei Ihnen Angst oder Hoffnung aus?

Ganz klar: Angst. Künstliche Intelligenz ist mir unheimlich. Es gibt einen schönen Aufsatz von Sigmund Freud über das Unheimliche – wobei schon dieses Wort treffend ist. Man fühlt sich im Unheimlichen eben nicht zu Hause. Es geht um eine dunkle Sache, die sich nicht abschätzen lässt.

Was sollen wir tun?

Jedenfalls nicht das, was der Unternehmer Elon Musk empfohlen hat, vermutlich getrieben von seinen gewohnten selbstdarstellerischen Motiven: Er finde künstliche Intelligenz unheildrohend, hat Musk der Welt erklärt. Seine Schlussfolgerung: Der Mensch und die künstliche Intelligenz müssten sich wortwörtlich verbinden, etwa durch einen im Hirn implantierten Chip. Dann würde es nur superkluge Menschen geben.

Verändert sich der Mensch durchs Digitale?

Nullen und Einsen verändern unser Leben. Wir sollten uns nicht wundern, dass es immer häufiger nur noch um die Wahl zwischen Entweder-oder zu geben scheint, zwischen ja oder nein, kurz: zwischen extremen Positionen. Analoge Verhandlungen über alles dazwischen werden immer schwieriger. Dabei macht dieses Dazwischen die menschliche Existenz erst interessant und auch aus.

Wenn die Entwicklung so bedrohlich ist: Wieso sieht sich der Mensch noch als das Maß aller Dinge?

Tut er das wirklich? Mich erinnert unsere heutige Diskussion an jene innerhalb der katholischen Kirche zu Zeiten der Inquisition: Da musste der Mensch auch erst lernen, dass sich die Erde nicht um ihn dreht.

Haben Sie gelegentlich das Gefühl, von Cyborgs umgeben zu sein?

Manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre lieber von Cyborgs umgeben.

Von Stefan Stosch / RND