Der baut die Mauer einfach: Mexikanischer Künstler zieht in New York eine Mauer hoch

Kultur „Amerika“ - Der baut die Mauer einfach: Mexikanischer Künstler zieht in New York eine Mauer hoch Während die USA über Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko diskutiert, hat ein mexikanischer Künstler als Kommentar in New York eine Mauer hochgezogen – allerdings mit einem bestimmten Zusatz.

Die Skulptur "Amerika" des mexikanischen Künstlers Jorge Méndez Blake ist in der Ausstellung "Borders" in der Galerie James Cohan in New York zu sehen. Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa