Hannover. Der Richard Wagner-Verband Hannover e.V. unterstützt zwei Projekte rund um Richard Wagners romantische Oper „Der fliegende Holländer“ an der Staatsoper Hannover. Während sich eine Initiative an Schulklassen ab Klasse neun richtet, wendet sich ein zweites Projekt an Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit mit dem Stück auseinandersetzen möchten.

n „Der fliegende Holländer“ für Schulklassen

Für bis zu fünf Schulklassen finanziert der Richard-Wagner-Verband Hannover die Eintrittskarten zu einer Vorstellung des „Fliegenden Holländers“. Interessierte Lehrkräfte können sich ab sofort an die Staatsoper Hannover wenden, ihren Wunschtermin für die Vorstellung nennen und kurz begründen, weshalb sie sich die Freikarten für ihre Schüler wünschen. Für die Schulklassen wird ein pädagogisches Begleitprogramm angeboten.

n „Ich will“ als Ferienprojekt

„Ich will“ - so der Titel eines Osterferienprojektes für Jugendliche ab 14 Jahren in hannoverschen Stadtteilen. Nach einem gemeinsamen Besuch der Oper „Der fliegende Holländer“ entwickeln die Teilnehmer eine eigene musiktheatrale Aufführung, die im Stadtteilzentrum KroKus gezeigt wird. Im Fokus stehen dabei Fragen, die die Oper aufwirft: Wie stehen junge Leute zu den Wünschen der Figuren, etwa nach Erlösung, Reichtum, Heimat und absoluter Liebe?

Ab 20. März gibt es Auftaktworkshops in den drei beteiligten Stadtteilkultureinrichtungen, dem Stadtteilzentrum KroKus, dem Freizeitheim Vahrenwald und dem Kulturbüro Misburg-Anderten. Am 26. März besuchen die Jugendlichen gemeinsam die Vorstellung vom „Fliegenden Holländer“ in der Staatsoper Hannover. In der zweiten Osterferienwoche - vom 18. bis 22. April - entwickeln sie im Stadtteilzentrum KroKus ihr eigenes Musiktheater, das zum Abschluss öffentlich präsentiert wird.

Anmeldungen ab sofort möglich bei Maike Fölling (05 11) 99 99 10 82 oder maike.foelling@staatstheater-hannover.de.