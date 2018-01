Der weibliche Blick auf die Welt

Hannover. Es geht um die Angst vor dem Unbekannten. Wie gehen wir damit um in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts? Nach zwei Try-out-Terminen im Dezember und engagierten Diskussionen mit dem Publikum während dieser offenen Probenphasen feiert das internationale Kultur-Projekt „Waldbewohner und Sonnen der Wüste“ am 15. Februar, 19.30 Uhr, nun Premiere. Schauspieler aus dem arabischen Raum haben gemeinsam mit dem Ensemble der Theaterwerkstatt Hannover persönliche Geschichten und Erlebnisse in eine Bühnenperformance einfließen lassen. Bei diesem „work in progress“ hat sich schließlich auch die Perspektive verändert - das lässt sich sogar am Stücktitel ablesen: Aus den „Wüstensöhnen“ wurden „Sonnen der Wüste“ - denn der weibliche Blick auf einen Dialog der Kulturen steht nun im Vordergrund. Ein vielstimmiger und mehrsprachiger Theaterabend im Kulturzentrum Pavillon.

Karten unter www.pavillon-hannover.de