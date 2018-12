Bestes Filmdrama „BlacKkKlansman“ „Bohemian Rhapsody“ „If Beale Street Could Talk“ „A Star Is Born“ „Black Panther“

Beste Komödie/Musical „Crazy Rich“ „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ „Green Book“ „Mary Poppins Rückkehr“ „Vice“

Bester Schauspieler in einem Filmdrama Bradley Cooper („A Star Is Born“) Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) Willem Dafoe („At Eternity’s Gate“) John David Washington („BlacKkKlansman“) Lucas Hedges („Boy Erased“)

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama Glenn Close („The Wife“) Lady Gaga („A Star Is Born“), Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?“) Nicole Kidman („Destroyer“) Rosamund Pinke („A Private War“)

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical Christian Bale („Vice“) Viggo Mortensen („Green Book“) Robert Redford („The Old Man & the Gun“) Lin-Manuel Miranda („Mary Poppins Returns“) John C. Reilly („Stan & Ollie“)

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical Emily Blunt („Mary Poppins Returns“) Olivia Colman („The Favourite“) Elsie Fisher („Eighth Grade“) Charlize Theron („Tully“) Constance Wu („Crazy Rich“)

Beste Regie Alfonso Cuarón („Roma“) Bradley Cooper („A Star Is Born“) Peter Farrelly („Green Book“) Spike Lee („BlacKkKlansman“) Adam McKay („Vice“)

Bester nicht-englischsprachiger Film „Werk ohne Autor“ ( Deutschland) „Roma“ ( Mexico) „Girl“ ( Belgien) „Capernaum“ ( Libanon“) „Shoplifters“ ( Japan)