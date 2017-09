Deutsche Rocklegende: Holger Czukay ist tot

Köln. Wie die Zeitung berichtet, informierten Bauarbeiter einen Nachbarn des Musikers, nachdem sie ihn einiger Tage nicht gesehen hatten. Der Anwohner schaute in der Wohnung Czukays, einem umgebauten Kino, nach und fand den 79-Jährigen leblos vor. Holger Czukay, der mit „Can“ von 1968 bis 1978 die deutsche und internationale Musikwelt revolutionierte, starb anscheinend nur kurze Zeit nach seiner Frau Ursula, die am 28. Juli an ihrem 55. Geburtstag gestorben war.

Gründer und künstlerischer Kern der Band „Can“ waren der Keyboarder Irmin Schmidt und Holger Czukay. Beide hatten bei Karlheinz Stockhausen Komposition studiert. Vom Free-Jazz kam der Schlagzeuger Jaki Liebezeit, der zuvor mit Manfred Schoof zusammengearbeitet hatte. „Can“ feierten große Erfolge. 1976 landeten sie mit „I Want More“ in England auf Platz 2 der Hitparade.

Von RND/dpa